Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах
Белый дом назвал гипотетическим опрос спецпрокурором Байдена о секретных документах
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Возможность опроса спецпрокурором президента США Джо Байдена о найденных у него секретных документах пока не более чем гипотетическая, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я не буду забегать вперед о том, что может случиться, не буду говорить о гипотетических вещах, потому что это гипотетический вопрос", - сказала Жан-Пьер журналистам на вопрос, готов ли Байден к беседе с правоохранителями о найденных секретных документах.
Представитель Белого дома подчеркнула, что команда президента полностью сотрудничает с минюстом и планирует продолжать это делать.
Накануне министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.