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Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах - РИА Новости, 13.01.2023
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Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах
Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах - РИА Новости, 13.01.2023
Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах
Возможность опроса спецпрокурором президента США Джо Байдена о найденных у него секретных документах пока не более чем гипотетическая, заявила официальный... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:21
2023-01-13T22:21
в мире
джо байден
карин жан-пьер
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
украина
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Возможность опроса спецпрокурором президента США Джо Байдена о найденных у него секретных документах пока не более чем гипотетическая, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Представитель Белого дома подчеркнула, что команда президента полностью сотрудничает с минюстом и планирует продолжать это делать. Накануне министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), украина
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат), Украина
22:21 13.01.2023
 
Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах

Белый дом назвал гипотетическим опрос спецпрокурором Байдена о секретных документах

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Возможность опроса спецпрокурором президента США Джо Байдена о найденных у него секретных документах пока не более чем гипотетическая, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я не буду забегать вперед о том, что может случиться, не буду говорить о гипотетических вещах, потому что это гипотетический вопрос", - сказала Жан-Пьер журналистам на вопрос, готов ли Байден к беседе с правоохранителями о найденных секретных документах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 18:47
Байден не доверяет своей секретной службе, пишут СМИ
Представитель Белого дома подчеркнула, что команда президента полностью сотрудничает с минюстом и планирует продолжать это делать.
Накануне министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 19:20
Офицер ЦРУ: от Байдена скрывают правду о провалах Украины
 
В миреДжо БайденКарин Жан-ПьерДональд ТрампСШАВашингтон (штат)Украина
 
 
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