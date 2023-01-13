https://ria.ru/20230113/bayden-1844769657.html

Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах

Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах - РИА Новости, 13.01.2023

Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах

Возможность опроса спецпрокурором президента США Джо Байдена о найденных у него секретных документах пока не более чем гипотетическая, заявила официальный... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:21

2023-01-13T22:21

2023-01-13T22:21

в мире

джо байден

карин жан-пьер

дональд трамп

сша

вашингтон (штат)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5981db650f3cfdadc57b8f4a0cc39f0d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Возможность опроса спецпрокурором президента США Джо Байдена о найденных у него секретных документах пока не более чем гипотетическая, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Представитель Белого дома подчеркнула, что команда президента полностью сотрудничает с минюстом и планирует продолжать это делать. Накануне министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html

https://ria.ru/20230113/bayden-1844734429.html

сша

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, карин жан-пьер, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), украина