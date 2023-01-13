https://ria.ru/20230113/bayden-1844766768.html
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля
Президент США Джо Байден принял приглашение выступить перед обеими палатами конгресса с ежегодным посланием 7 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:58
2023-01-13T21:58
2023-01-13T21:58
джо байден
карин жан-пьер
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял приглашение выступить перед обеими палатами конгресса с ежегодным посланием 7 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ежегодном выступлении перед обеими палатами конгресса президенты США рассказывают о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.
https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, карин жан-пьер, в мире, сша
Джо Байден, Карин Жан-Пьер, В мире, США
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля
Белый дом: Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля