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Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
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Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля
Президент США Джо Байден принял приглашение выступить перед обеими палатами конгресса с ежегодным посланием 7 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:58
2023-01-13T21:58
джо байден
карин жан-пьер
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял приглашение выступить перед обеими палатами конгресса с ежегодным посланием 7 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ежегодном выступлении перед обеими палатами конгресса президенты США рассказывают о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.
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джо байден, карин жан-пьер, в мире, сша
Джо Байден, Карин Жан-Пьер, В мире, США
21:58 13.01.2023
 
Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля

Белый дом: Байден принял приглашение выступить в конгрессе с ежегодной речью 7 февраля

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял приглашение выступить перед обеими палатами конгресса с ежегодным посланием 7 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы получили любезное приглашение спикера (палаты представителей Кевина) Маккарти, и президент его принял и ждет возможности выступить с посланием о положении Союза во вторник, 7 февраля", - сказала она на брифинге для журналистов.
В ежегодном выступлении перед обеими палатами конгресса президенты США рассказывают о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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