https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2023
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья
СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:16
2023-01-13T00:16
2023-01-13T00:28
происшествия
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на 44,5 миллиона рублей, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Бастрыкин отметил, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру, еще трое фигурантов продолжают знакомиться с материалами дела. "В производстве следователей имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено", - подчеркнул глава СК РФ.
https://realty.ria.ru/20221223/hyatt-1840757458.html
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происшествия, александр бастрыкин, московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
00:16 13.01.2023 (обновлено: 00:28 13.01.2023)
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья
Бастрыкин: шестеро обвиняются в хищениях из воинских частей Подмосковья и Петербурга