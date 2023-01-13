https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html

Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья

Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2023

Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья

СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T00:16

2023-01-13T00:16

2023-01-13T00:28

происшествия

александр бастрыкин

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на 44,5 миллиона рублей, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Бастрыкин отметил, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру, еще трое фигурантов продолжают знакомиться с материалами дела. "В производстве следователей имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено", - подчеркнул глава СК РФ.

https://realty.ria.ru/20221223/hyatt-1840757458.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

россия

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происшествия, александр бастрыкин, московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)