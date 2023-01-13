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Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2023
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Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2023
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья
СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:16
2023-01-13T00:28
происшествия
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на 44,5 миллиона рублей, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Бастрыкин отметил, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру, еще трое фигурантов продолжают знакомиться с материалами дела. "В производстве следователей имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено", - подчеркнул глава СК РФ.
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происшествия, александр бастрыкин, московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
00:16 13.01.2023 (обновлено: 00:28 13.01.2023)
 
Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья

Бастрыкин: шестеро обвиняются в хищениях из воинских частей Подмосковья и Петербурга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. СК завершил расследование дела шестерых фигурантов, которых обвиняют в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге имущества на 44,5 миллиона рублей, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому 6 человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в городе Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества общей стоимостью более 44,5 миллиона рублей", - сказал он в интервью "Российской газете".
Бастрыкин отметил, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру, еще трое фигурантов продолжают знакомиться с материалами дела.
"В производстве следователей имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено", - подчеркнул глава СК РФ.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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