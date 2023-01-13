https://ria.ru/20230113/avto-1844580012.html
Электронные водительские права появились на "Госуслугах Авто"
Электронные водительские права появились на "Госуслугах Авто" - РИА Новости, 13.01.2023
Электронные водительские права появились на "Госуслугах Авто"
Электронная версия водительского удостоверения стала доступна на "Госуслугах Авто", сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:45
2023-01-13T11:45
2023-01-13T12:39
общество
авто
россия
ирина волк
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Электронная версия водительского удостоверения стала доступна на "Госуслугах Авто", сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале."Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД", — сказано в релизе.Сейчас сервисом "Госуслуги Авто" пользуются более 2,5 миллиона водителей, подчеркнули в Минцифры.Предъявлять водительские права и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. Владельцам авто также будут доступны следующие услуги: оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля, запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов, напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20230102/vu-1842831160.html
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общество, авто, россия, ирина волк, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Общество, Авто, Россия, Ирина Волк, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
11:45 13.01.2023 (обновлено: 12:39 13.01.2023)
Электронные водительские права появились на "Госуслугах Авто"
Электронная версия водительского удостоверения стала доступна на "Госуслугах Авто"