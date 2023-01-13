Рейтинг@Mail.ru
Названы самые безопасные авиакомпании мира - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230113/aviakompanii-1844452481.html
Названы самые безопасные авиакомпании мира
Названы самые безопасные авиакомпании мира - РИА Новости, 13.01.2023
Названы самые безопасные авиакомпании мира
Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:16
2023-01-13T02:16
туризм
новости - туризм
москва
абу-даби
qatar airways
etihad airways
ассоциация туроператоров россии (атор)
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_04496ba2f37b30d1c81874e329141449.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР.Список возглавила австралийская Qantas, следует из результатов анализа деятельности 385 перевозчиков. "Серебро" досталось новозеландской Air New Zeland. На третьей строчке оказалась Etihad Airways, курсирующая по маршруту Абу-Даби — Москва, а на четвертой — Qatar Airways. В ее арсенале есть рейсы в Маэ, Сингапур, на Маврикий.Также эксперты признали безопасными Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM. Уточняется, что российские перевозчики не оценивались — по политическим причинам.При подготовке рейтинга аналитики учитывали такие факторы, как несчастные случаи со смертельным исходом, прибыльность, безопасность, уровень подготовки пилотов, возраст парка, отмечают в АТОР."Хотя эксперты официально не объявляли список наименее безопасных авиакомпаний, некоторые перевозчики получили только одну из семи звезд. Среди таких аутсайдеров – Nepal Airlines, Airblue, Sriwijaya Air, Blue Wing, Pakistan International Airlines и Air Algerie", — добавляют в ассоциации.Кроме того, AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных лоукостеров. В него вошли в том числе летающие в Россию Air Arabia (выполняет рейсы из ОАЭ в Москву, Уфу, Казань и Екатеринбург) и flydubai (летает из Дубая в Москву, Махачкалу, Самару, Минводы, Новосибирск).
https://ria.ru/20230112/puteshestviya-1843955827.html
москва
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a670ae297bfa86cd053b50f383caa9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, абу-даби, qatar airways, etihad airways, ассоциация туроператоров россии (атор), авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Абу-Даби, Qatar Airways, Etihad Airways, Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпании
02:16 13.01.2023
 
Названы самые безопасные авиакомпании мира

Эксперты AirlineRatings.com составили рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР.
Список возглавила австралийская Qantas, следует из результатов анализа деятельности 385 перевозчиков. "Серебро" досталось новозеландской Air New Zeland. На третьей строчке оказалась Etihad Airways, курсирующая по маршруту Абу-ДабиМосква, а на четвертой — Qatar Airways. В ее арсенале есть рейсы в Маэ, Сингапур, на Маврикий.
Также эксперты признали безопасными Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM.
Уточняется, что российские перевозчики не оценивались — по политическим причинам.
При подготовке рейтинга аналитики учитывали такие факторы, как несчастные случаи со смертельным исходом, прибыльность, безопасность, уровень подготовки пилотов, возраст парка, отмечают в АТОР.
"Хотя эксперты официально не объявляли список наименее безопасных авиакомпаний, некоторые перевозчики получили только одну из семи звезд. Среди таких аутсайдеров – Nepal Airlines, Airblue, Sriwijaya Air, Blue Wing, Pakistan International Airlines и Air Algerie", — добавляют в ассоциации.
Кроме того, AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных лоукостеров. В него вошли в том числе летающие в Россию Air Arabia (выполняет рейсы из ОАЭ в Москву, Уфу, Казань и Екатеринбург) и flydubai (летает из Дубая в Москву, Махачкалу, Самару, Минводы, Новосибирск).
Мыс Евстафия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 01:37Туризм
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваАбу-ДабиQatar AirwaysEtihad AirwaysАссоциация туроператоров России (АТОР)авиакомпании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала