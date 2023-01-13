https://ria.ru/20230113/aviakompanii-1844452481.html

Названы самые безопасные авиакомпании мира

Названы самые безопасные авиакомпании мира - РИА Новости, 13.01.2023

Названы самые безопасные авиакомпании мира

Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:16

2023-01-13T02:16

2023-01-13T02:16

туризм

новости - туризм

москва

абу-даби

qatar airways

etihad airways

ассоциация туроператоров россии (атор)

авиакомпании

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР.Список возглавила австралийская Qantas, следует из результатов анализа деятельности 385 перевозчиков. "Серебро" досталось новозеландской Air New Zeland. На третьей строчке оказалась Etihad Airways, курсирующая по маршруту Абу-Даби — Москва, а на четвертой — Qatar Airways. В ее арсенале есть рейсы в Маэ, Сингапур, на Маврикий.Также эксперты признали безопасными Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM. Уточняется, что российские перевозчики не оценивались — по политическим причинам.При подготовке рейтинга аналитики учитывали такие факторы, как несчастные случаи со смертельным исходом, прибыльность, безопасность, уровень подготовки пилотов, возраст парка, отмечают в АТОР."Хотя эксперты официально не объявляли список наименее безопасных авиакомпаний, некоторые перевозчики получили только одну из семи звезд. Среди таких аутсайдеров – Nepal Airlines, Airblue, Sriwijaya Air, Blue Wing, Pakistan International Airlines и Air Algerie", — добавляют в ассоциации.Кроме того, AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных лоукостеров. В него вошли в том числе летающие в Россию Air Arabia (выполняет рейсы из ОАЭ в Москву, Уфу, Казань и Екатеринбург) и flydubai (летает из Дубая в Москву, Махачкалу, Самару, Минводы, Новосибирск).

https://ria.ru/20230112/puteshestviya-1843955827.html

москва

абу-даби

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, абу-даби, qatar airways, etihad airways, ассоциация туроператоров россии (атор), авиакомпании