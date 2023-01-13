https://ria.ru/20230113/aviakompanii-1844452481.html
Названы самые безопасные авиакомпании мира
Названы самые безопасные авиакомпании мира - РИА Новости, 13.01.2023
Названы самые безопасные авиакомпании мира
Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:16
2023-01-13T02:16
2023-01-13T02:16
туризм
новости - туризм
москва
абу-даби
qatar airways
etihad airways
ассоциация туроператоров россии (атор)
авиакомпании
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире, сообщает АТОР.Список возглавила австралийская Qantas, следует из результатов анализа деятельности 385 перевозчиков. "Серебро" досталось новозеландской Air New Zeland. На третьей строчке оказалась Etihad Airways, курсирующая по маршруту Абу-Даби — Москва, а на четвертой — Qatar Airways. В ее арсенале есть рейсы в Маэ, Сингапур, на Маврикий.Также эксперты признали безопасными Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM. Уточняется, что российские перевозчики не оценивались — по политическим причинам.При подготовке рейтинга аналитики учитывали такие факторы, как несчастные случаи со смертельным исходом, прибыльность, безопасность, уровень подготовки пилотов, возраст парка, отмечают в АТОР."Хотя эксперты официально не объявляли список наименее безопасных авиакомпаний, некоторые перевозчики получили только одну из семи звезд. Среди таких аутсайдеров – Nepal Airlines, Airblue, Sriwijaya Air, Blue Wing, Pakistan International Airlines и Air Algerie", — добавляют в ассоциации.Кроме того, AirlineRatings.com составили топ-20 самых безопасных лоукостеров. В него вошли в том числе летающие в Россию Air Arabia (выполняет рейсы из ОАЭ в Москву, Уфу, Казань и Екатеринбург) и flydubai (летает из Дубая в Москву, Махачкалу, Самару, Минводы, Новосибирск).
https://ria.ru/20230112/puteshestviya-1843955827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, абу-даби, qatar airways, etihad airways, ассоциация туроператоров россии (атор), авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Абу-Даби, Qatar Airways, Etihad Airways, Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпании
Названы самые безопасные авиакомпании мира
Эксперты AirlineRatings.com составили рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире