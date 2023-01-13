Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20230113/afganistan-1844561668.html
Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана
Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана - РИА Новости, 13.01.2023
Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана
Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:42
2023-01-13T11:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
майкл маккол
сша
афганистан
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a81d944fdae321efe09e27f6298112b.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана, сообщил телеканал CNN. Политик направил запрос и поставил перед ведомством крайний срок для ответа — 26 января. При этом он пригрозил судебным разбирательством, если комментария не последует. "Необходимо, чтобы Госдеп предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек", — сказано в письме Маккола госсекретарю США Энтони Блинкену, которое попало в распоряжение телеканала. В своем обращении политик запросил список всех межведомственных встреч при администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом войск, а также информацию обо всех встречах с представителями "Талибана"*, начиная с января 2021 года. Также комитет заинтересован в изучении последствий вывода американских войск из Афганистана. Как сообщает телеканал, Маккол вместе с коллегами по комитету в прошлом году уже направляли в Госдеп по меньшей мере три запроса. Тогда республиканцы были в меньшинстве в палате представителей, но с началом работы конгресса в новом составе ситуация поменялась. В прошлом году Госдеп провел собственную проверку в отношении вывода американских войск, однако результаты еще не были обнародованы. Работа над отчетом была завершена более десяти месяцев назад, резюмировали журналисты.На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что решение Джо Байдена о выводе войск из Афганистана облегчило оказание помощи Украине. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что внезапный уход войск США во многом связан с необходимостью сосредоточиться на подготовке Киева к наступлению. Летом 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Штатов в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html
https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html
https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3ecce3f990aa6d7200383a6479f417f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майкл маккол, сша, афганистан, талибан
Захват власти в Афганистане талибами, В мире, Майкл Маккол, США, Афганистан, Талибан
10:42 13.01.2023 (обновлено: 11:27 13.01.2023)
 
Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана

Конгрессмен Маккол потребовал предоставить документы по выводу войск США из Афганистана

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана, сообщил телеканал CNN.
Политик направил запрос и поставил перед ведомством крайний срок для ответа — 26 января. При этом он пригрозил судебным разбирательством, если комментария не последует.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 21:42
Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности
"Необходимо, чтобы Госдеп предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек", — сказано в письме Маккола госсекретарю США Энтони Блинкену, которое попало в распоряжение телеканала.
В своем обращении политик запросил список всех межведомственных встреч при администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом войск, а также информацию обо всех встречах с представителями "Талибана"*, начиная с января 2021 года. Также комитет заинтересован в изучении последствий вывода американских войск из Афганистана.
Как сообщает телеканал, Маккол вместе с коллегами по комитету в прошлом году уже направляли в Госдеп по меньшей мере три запроса. Тогда республиканцы были в меньшинстве в палате представителей, но с началом работы конгресса в новом составе ситуация поменялась.
В прошлом году Госдеп провел собственную проверку в отношении вывода американских войск, однако результаты еще не были обнародованы. Работа над отчетом была завершена более десяти месяцев назад, резюмировали журналисты.
Американский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 02:37
Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что решение Джо Байдена о выводе войск из Афганистана облегчило оказание помощи Украине. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что внезапный уход войск США во многом связан с необходимостью сосредоточиться на подготовке Киева к наступлению.
Летом 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Штатов в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Хамид Карзай - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 16:04
Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреМайкл МакколСШААфганистанТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала