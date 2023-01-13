https://ria.ru/20230113/afganistan-1844561668.html

Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана

Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана - РИА Новости, 13.01.2023

Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана

Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:42

2023-01-13T10:42

2023-01-13T11:27

захват власти в афганистане талибами

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майкл маккол

сша

афганистан

талибан

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана, сообщил телеканал CNN. Политик направил запрос и поставил перед ведомством крайний срок для ответа — 26 января. При этом он пригрозил судебным разбирательством, если комментария не последует. "Необходимо, чтобы Госдеп предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек", — сказано в письме Маккола госсекретарю США Энтони Блинкену, которое попало в распоряжение телеканала. В своем обращении политик запросил список всех межведомственных встреч при администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом войск, а также информацию обо всех встречах с представителями "Талибана"*, начиная с января 2021 года. Также комитет заинтересован в изучении последствий вывода американских войск из Афганистана. Как сообщает телеканал, Маккол вместе с коллегами по комитету в прошлом году уже направляли в Госдеп по меньшей мере три запроса. Тогда республиканцы были в меньшинстве в палате представителей, но с началом работы конгресса в новом составе ситуация поменялась. В прошлом году Госдеп провел собственную проверку в отношении вывода американских войск, однако результаты еще не были обнародованы. Работа над отчетом была завершена более десяти месяцев назад, резюмировали журналисты.На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что решение Джо Байдена о выводе войск из Афганистана облегчило оказание помощи Украине. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что внезапный уход войск США во многом связан с необходимостью сосредоточиться на подготовке Киева к наступлению. Летом 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Штатов в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html

https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майкл маккол, сша, афганистан, талибан