https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844301123.html

Американцы потеряли дар речи из-за нового приказа о Зеленском

Американцы потеряли дар речи из-за нового приказа о Зеленском - РИА Новости, 12.01.2023

Американцы потеряли дар речи из-за нового приказа о Зеленском

Американцы в Twitter возмутились из-за сообщений о планах конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:17

2023-01-12T10:17

2023-01-12T10:19

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американцы в Twitter возмутились из-за сообщений о планах конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского.Ранее на сайте американского ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств приобрести бюст Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.Комментаторы сразу начали гадать, каким будет памятник украинскому лидеру. Некоторые пользователи совместили в фоторедакторе голову Зеленского с туловищем экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси."Наши отцы-основатели вращаются в гробах", — добавил PoliticoMonkey."Даже не знаю, что сказать. Слов не хватает. Это за пределами безумия", — написала idumosch."Они не могли просто позаимствовать один бюстик у Шона Пенна? Я совершенно уверен, что у него их уже несколько", — съязвил Clinkin53."Возможно, Хантер "великий художник" Байден может сделать такой бюст", — указал James Flood III.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844244214.html

https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844045796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, нэнси пелоси, шон пенн, украина, сша, россия, twitter, нато