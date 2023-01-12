10:17 12.01.2023 (обновлено: 10:19 12.01.2023)
Американцы потеряли дар речи из-за нового приказа о Зеленском
Пользователей Twitter из США разозлило предложение установить бюст Зеленскому в конгрессе
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американцы в Twitter возмутились из-за сообщений о планах конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее на сайте американского ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств приобрести бюст Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.
Комментаторы сразу начали гадать, каким будет памятник украинскому лидеру. Некоторые пользователи совместили в фоторедакторе голову Зеленского с туловищем экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Он будет из чистого золота и обойдется в восемьдесят миллионов долларов", — уверен журналист Джордан Шахтель.
"Наши отцы-основатели вращаются в гробах", — добавил PoliticoMonkey.
"Даже не знаю, что сказать. Слов не хватает. Это за пределами безумия", — написала idumosch.
"Они не могли просто позаимствовать один бюстик у Шона Пенна? Я совершенно уверен, что у него их уже несколько", — съязвил Clinkin53.
"Возможно, Хантер "великий художник" Байден может сделать такой бюст", — указал James Flood III.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
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