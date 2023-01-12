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Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2023
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Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ
Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2023
Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ
Работникам сингапурского офиса Twitter было приказано освободить свои рабочие места и перейти на удаленный формат работы, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:28
2023-01-12T11:28
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работникам сингапурского офиса Twitter было приказано освободить свои рабочие места и перейти на удаленный формат работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации источников, пожелавших сохранить анонимность, сотрудники штаб-квартиры Twitter в Азии в среду получили письмо по электронной почте от руководства. "В нем говорилось, что у сотрудников есть время до конца рабочего дня, чтобы покинуть здание штаб-квартиры и возобновить свои обязанности удаленно с четверга", - приводит агентство слова источника. Уточняется, что сингапурские сотрудники теперь переведены во внутренней системе Twitter в статус удаленных работников до дальнейшего уведомления. Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании американским миллиардером Илоном Маском. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, илон маск, параг агравал, сан-франциско, азия, калифорния, twitter
В мире, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Азия, Калифорния, Twitter
11:28 12.01.2023
 
Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ

Блумберг: Twitter попросил сотрудников штаб-квартиры в Азии работать из дома

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работникам сингапурского офиса Twitter было приказано освободить свои рабочие места и перейти на удаленный формат работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источников, пожелавших сохранить анонимность, сотрудники штаб-квартиры Twitter в Азии в среду получили письмо по электронной почте от руководства.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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"В нем говорилось, что у сотрудников есть время до конца рабочего дня, чтобы покинуть здание штаб-квартиры и возобновить свои обязанности удаленно с четверга", - приводит агентство слова источника.
Уточняется, что сингапурские сотрудники теперь переведены во внутренней системе Twitter в статус удаленных работников до дальнейшего уведомления.
Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании американским миллиардером Илоном Маском.
В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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