https://ria.ru/20230112/twitter-1844325330.html

Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ

Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2023

Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ

Работникам сингапурского офиса Twitter было приказано освободить свои рабочие места и перейти на удаленный формат работы, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:28

2023-01-12T11:28

2023-01-12T11:28

в мире

илон маск

параг агравал

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работникам сингапурского офиса Twitter было приказано освободить свои рабочие места и перейти на удаленный формат работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации источников, пожелавших сохранить анонимность, сотрудники штаб-квартиры Twitter в Азии в среду получили письмо по электронной почте от руководства. "В нем говорилось, что у сотрудников есть время до конца рабочего дня, чтобы покинуть здание штаб-квартиры и возобновить свои обязанности удаленно с четверга", - приводит агентство слова источника. Уточняется, что сингапурские сотрудники теперь переведены во внутренней системе Twitter в статус удаленных работников до дальнейшего уведомления. Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании американским миллиардером Илоном Маском. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221221/mask-1840145551.html

https://ria.ru/20221219/mask-1839788650.html

сан-франциско

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калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, параг агравал, сан-франциско, азия, калифорния, twitter