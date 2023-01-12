Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ
Блумберг: Twitter попросил сотрудников штаб-квартиры в Азии работать из дома
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работникам сингапурского офиса Twitter было приказано освободить свои рабочие места и перейти на удаленный формат работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источников, пожелавших сохранить анонимность, сотрудники штаб-квартиры Twitter в Азии в среду получили письмо по электронной почте от руководства.
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"В нем говорилось, что у сотрудников есть время до конца рабочего дня, чтобы покинуть здание штаб-квартиры и возобновить свои обязанности удаленно с четверга", - приводит агентство слова источника.
Уточняется, что сингапурские сотрудники теперь переведены во внутренней системе Twitter в статус удаленных работников до дальнейшего уведомления.
Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании американским миллиардером Илоном Маском.
В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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