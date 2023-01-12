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Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России - РИА Новости, 13.01.2023
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Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России
Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России - РИА Новости, 13.01.2023
Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России
Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России, заявила журналистам первый замглавы МИД... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-12T23:05
2023-01-13T00:17
в мире
эмине джапарова
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ООН, 12 янв – РИА Новости. Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России, заявила журналистам первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, в феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского. По ее словам, руководство Украины решило, что приоритетом номер один для Киева в ООН в феврале будет проект резолюции посвященная "мирному плану" Зеленского. "Постпред Сергей Кислица будет теперь работать над модальностями обсуждения. Мы можем созвать чрезвычайную специальную сессию для принятия этой резолюции", - указала Джапарова в разговоре с журналистами. Резолюция по трибуналу против РФ может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в этом году, добавила она. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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в мире, эмине джапарова, украина, оон, россия
В мире, Эмине Джапарова, Украина, ООН, Россия
23:05 12.01.2023 (обновлено: 00:17 13.01.2023)
 
Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России

МИД Украины заявил о подготовке проекта резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 янв – РИА Новости. Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России, заявила журналистам первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, в феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского.
"Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году", - сказала Джапарова, выступая на заседании СБ ООН.
По ее словам, руководство Украины решило, что приоритетом номер один для Киева в ООН в феврале будет проект резолюции посвященная "мирному плану" Зеленского. "Постпред Сергей Кислица будет теперь работать над модальностями обсуждения. Мы можем созвать чрезвычайную специальную сессию для принятия этой резолюции", - указала Джапарова в разговоре с журналистами.
Резолюция по трибуналу против РФ может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в этом году, добавила она.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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