https://ria.ru/20230112/tribunal-1844512484.html

Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России

Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России - РИА Новости, 13.01.2023

Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России

Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России, заявила журналистам первый замглавы МИД... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-12T23:05

2023-01-12T23:05

2023-01-13T00:17

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ООН, 12 янв – РИА Новости. Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России, заявила журналистам первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, в феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского. По ее словам, руководство Украины решило, что приоритетом номер один для Киева в ООН в феврале будет проект резолюции посвященная "мирному плану" Зеленского. "Постпред Сергей Кислица будет теперь работать над модальностями обсуждения. Мы можем созвать чрезвычайную специальную сессию для принятия этой резолюции", - указала Джапарова в разговоре с журналистами. Резолюция по трибуналу против РФ может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в этом году, добавила она. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20230112/kallas-1844510224.html

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в мире, эмине джапарова, украина, оон, россия