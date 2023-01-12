23:05 12.01.2023 (обновлено: 00:17 13.01.2023)
Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России
МИД Украины заявил о подготовке проекта резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 янв – РИА Новости. Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России, заявила журналистам первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, в феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского.
"Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году", - сказала Джапарова, выступая на заседании СБ ООН.
По ее словам, руководство Украины решило, что приоритетом номер один для Киева в ООН в феврале будет проект резолюции посвященная "мирному плану" Зеленского. "Постпред Сергей Кислица будет теперь работать над модальностями обсуждения. Мы можем созвать чрезвычайную специальную сессию для принятия этой резолюции", - указала Джапарова в разговоре с журналистами.
Резолюция по трибуналу против РФ может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в этом году, добавила она.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.