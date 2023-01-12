https://ria.ru/20230112/trevoga-1844454870.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:21
2023-01-12T17:21
2023-01-12T17:21
специальная военная операция на украине
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полтавская область
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, тревога была объявлена в 16.55 мск в Полтавской области, в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу спустя минуту. Местные власти подтверждают сигнал тревоги, жителей регионов призывают перейти в укрытия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844417788.html
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в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу