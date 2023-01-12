https://ria.ru/20230112/tramp-1844480821.html

Сын Трампа заявил, что США погрязнут в долгах ради поддержки Украины

Сын Трампа заявил, что США погрязнут в долгах ради поддержки Украины - РИА Новости, 12.01.2023

Сын Трампа заявил, что США погрязнут в долгах ради поддержки Украины

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в своем Twitter обвинил Белый дом в готовности выделять финансовую помощь Киеву даже в ущерб благополучию... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:45

2023-01-12T18:45

2023-01-12T19:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в своем Twitter обвинил Белый дом в готовности выделять финансовую помощь Киеву даже в ущерб благополучию собственных граждан, погружая страну в долги."У нас есть возможность предоставить Украине 130 миллиардов долларов, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и передать их нашим детям и внукам. При этом мы даже не способны обеспечить работу системы воздушного транспорта у себя дома", — написал он.Накануне в США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя в системе оповещения пилотов. Как сообщалось, число отложенных рейсов в Штатах превысило 1,2 тысячи, при этом полностью были отменены 108 рейсов.На этой неделе Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844454300.html

https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html

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