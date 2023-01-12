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Поездка в Россию стала "сюрпризом" для британского преподавателя - РИА Новости, 12.01.2023
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Поездка в Россию стала "сюрпризом" для британского преподавателя
Поездка в Россию стала "сюрпризом" для британского преподавателя - РИА Новости, 12.01.2023
Поездка в Россию стала "сюрпризом" для британского преподавателя
Поездка в Россию спустя почти год с начала спецоперации стала "сюрпризом", пишет в своей статье для портала The Conversation преподаватель Королевского... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:31
2023-01-12T07:31
в мире
владимир путин
россия
украина
белфаст
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Поездка в Россию спустя почти год с начала спецоперации стала "сюрпризом", пишет в своей статье для портала The Conversation преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов.По признанию автора публикации, до этого он был в России год назад, и теперь решил посмотреть, как изменилась страна и его родной Санкт-Петербург после начала спецоперации."Первым сюрпризом было то, насколько нормальной была жизнь. Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и мраке в результате западных санкций, все работает так же, как и раньше. Внутренний банкинг работает, зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя, вездесущая электронная коммерция бурлит, магазины забиты продуктами питания и товарами народного потребления", - отметил он.Одной из проблем, как пишет Титов, стало подорожание запчастей для автомобилей, однако новые поставки идут и сейчас. "Дефицита нет даже в западных товарах, таких как виски – полки супермаркетов заполнены под завязку", - указал он, добавив, что после нескольких месяцев "хаоса" бизнес начал находить новые маршруты доставки через третьи страны.Кроме того, россияне по-прежнему могут путешествовать во многие страны, включая Турцию, Египет или государства Персидского залива."Один из самых больших уроков из моей поездки - это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда", - резюмировал он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230111/putin-1844163145.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, украина, белфаст
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Белфаст
07:31 12.01.2023
 
Поездка в Россию стала "сюрпризом" для британского преподавателя

Преподавателя из Британии Титова удивила жизнь в России спустя почти год после начала СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Поездка в Россию спустя почти год с начала спецоперации стала "сюрпризом", пишет в своей статье для портала The Conversation преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов.
По признанию автора публикации, до этого он был в России год назад, и теперь решил посмотреть, как изменилась страна и его родной Санкт-Петербург после начала спецоперации.
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"Первым сюрпризом было то, насколько нормальной была жизнь. Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и мраке в результате западных санкций, все работает так же, как и раньше. Внутренний банкинг работает, зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя, вездесущая электронная коммерция бурлит, магазины забиты продуктами питания и товарами народного потребления", - отметил он.
Одной из проблем, как пишет Титов, стало подорожание запчастей для автомобилей, однако новые поставки идут и сейчас. "Дефицита нет даже в западных товарах, таких как виски – полки супермаркетов заполнены под завязку", - указал он, добавив, что после нескольких месяцев "хаоса" бизнес начал находить новые маршруты доставки через третьи страны.
Кроме того, россияне по-прежнему могут путешествовать во многие страны, включая Турцию, Египет или государства Персидского залива.
"Один из самых больших уроков из моей поездки - это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда", - резюмировал он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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