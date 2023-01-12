https://ria.ru/20230112/sud-1844293158.html

В Башкирии сбежавшего от СВО ефрейтора осудили на пять лет

В Башкирии сбежавшего от СВО ефрейтора осудили на пять лет - РИА Новости, 12.01.2023

В Башкирии сбежавшего от СВО ефрейтора осудили на пять лет

Суд назначил пять лет колонии ефрейтору, который во время частичной мобилизации сбежал из части, не желая ехать на фронт, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:28

2023-01-12T09:28

2023-01-12T10:00

сергей шойгу

россия

украина

генеральная прокуратура рф

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УФА, 12 янв – РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии ефрейтору, который во время частичной мобилизации сбежал из части, не желая ехать на фронт, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии."Уфимский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации", — говорится в релизе. Как говорится в постановлении, в мае прошлого года Кандаров, "не желая принимать участие в специальной военной операции", оставил место службы и скрывался до сентября, когда был задержан. "Суд признал Кандарова виновным по части 5 статьи 337 УК, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — рассказали в пресс-службе.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны Сергей Шойгу, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону СВО, остальные продолжают подготовку на полигонах.

https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844202485.html

https://ria.ru/20221014/uklonisty-1823900263.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, украина, генеральная прокуратура рф, происшествия