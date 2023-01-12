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В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника - РИА Новости, 12.01.2023
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В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника - РИА Новости, 12.01.2023
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника
Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:26
2023-01-12T16:26
происшествия
санкт-петербург
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК. Как сообщил ряд СМИ, школьник в тот день курил электронную сигарету. По одной из версий, он мог надышаться паров специальной жидкости для электронной сигареты. В его комнате якобы нашли флаконы с жидкостью. Тело 14-летнего ученика восьмого класса "без признаков насильственной смерти" нашли в минувший вторник в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной. "Для установления причин и условий произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Внести ясность призвала судебно-медицинская экспертиза.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
16:26 12.01.2023
 
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего школьника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК.
Как сообщил ряд СМИ, школьник в тот день курил электронную сигарету. По одной из версий, он мог надышаться паров специальной жидкости для электронной сигареты. В его комнате якобы нашли флаконы с жидкостью. Тело 14-летнего ученика восьмого класса "без признаков насильственной смерти" нашли в минувший вторник в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной.
"Для установления причин и условий произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.
Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Внести ясность призвала судебно-медицинская экспертиза.
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