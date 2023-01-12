https://ria.ru/20230112/shkolnik-1844435126.html
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника - РИА Новости, 12.01.2023
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника
Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:26
2023-01-12T16:26
2023-01-12T16:26
происшествия
санкт-петербург
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК. Как сообщил ряд СМИ, школьник в тот день курил электронную сигарету. По одной из версий, он мог надышаться паров специальной жидкости для электронной сигареты. В его комнате якобы нашли флаконы с жидкостью. Тело 14-летнего ученика восьмого класса "без признаков насильственной смерти" нашли в минувший вторник в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной. "Для установления причин и условий произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Внести ясность призвала судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника
В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти 14-летнего школьника