https://ria.ru/20230112/shkolnik-1844435126.html

В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника

В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника - РИА Новости, 12.01.2023

В Петербурге в квартире нашли тело восьмиклассника

Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:26

2023-01-12T16:26

2023-01-12T16:26

происшествия

санкт-петербург

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает городское ГСУСК. Как сообщил ряд СМИ, школьник в тот день курил электронную сигарету. По одной из версий, он мог надышаться паров специальной жидкости для электронной сигареты. В его комнате якобы нашли флаконы с жидкостью. Тело 14-летнего ученика восьмого класса "без признаков насильственной смерти" нашли в минувший вторник в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной. "Для установления причин и условий произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Внести ясность призвала судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)