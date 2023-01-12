https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html

Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты

Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты - РИА Новости, 12.01.2023

Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты

Правительство Франции продолжит "убеждать" французов в необходимости пенсионной реформы, которую власти планируют провести в 2023 году, несмотря на массовые... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:14

2023-01-12T15:14

2023-01-12T15:14

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ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Правительство Франции продолжит "убеждать" французов в необходимости пенсионной реформы, которую власти планируют провести в 2023 году, несмотря на массовые протесты граждан, заявила в четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн. "Это прогрессивный текст. Он подразумевает ревалоризацию небольших пенсий для тех, кто работал всю жизнь, но чье пенсионное пособие является невысоким. Я продолжу убеждать наших граждан", - заявила премьер в обращении к журналистам, транслировавшимся в официальном аккаунте правительства в Twitter. При этом глава правительства призвала профсоюзы, которые готовят массовые забастовки против пенсионной реформы в стране, "не наказывать" французов. "Я призываю профсоюзы к ответственности. Очевидно, что у нас есть право на забастовку, на митинг, но я также думаю, что не стоит наказывать французов", - заявила она. Во вторник Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Позже все восемь ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) объявили о проведении масштабной национальной акции протеста против пенсионной реформы 19 января. Французский профсоюз работников нефтеперерабатывающего сектора "Всеобщая конфедерация труда" (CGT-Petrole) объявил, что призывает к забастовкам сотрудников сектора и "блокированию НПЗ" 19 и 26 января, а также к трехдневной акции протеста 6 февраля, что грозит стране повторением осеннего бензинового кризиса. Профсоюзы Агентства парижского транспорта (RATP) и оператора железных дорог (SNCF) также призвали к массовым забастовкам.

https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html

https://ria.ru/20230106/voda-1843288379.html

https://ria.ru/20230107/manifestatsiya-1843400919.html

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в мире, франция, элизабет борн, twitter