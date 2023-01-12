https://ria.ru/20230112/prizyv-1844381208.html

В Кремле прокомментировали планы о повышении призывного возраста

В Кремле прокомментировали планы о повышении призывного возраста - РИА Новости, 12.01.2023

В Кремле прокомментировали планы о повышении призывного возраста

Вопрос о сроках повышения призывного возраста в России - это исключительно прерогатива Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:35

2023-01-12T13:35

2023-01-12T13:37

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопрос о сроках повышения призывного возраста в России - это исключительно прерогатива Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. "Аргументация должна быть представлена министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи - это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны", - сказал Песков журналистам. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. В четверг замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР) заявил РИА Новости, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, но сначала необходимо принять законодательную базу.

https://ria.ru/20230112/vozrast-1844297711.html

https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, дмитрий песков