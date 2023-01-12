https://ria.ru/20230112/posly-1844427784.html

Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов

Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов - РИА Новости, 12.01.2023

Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов

Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:01

2023-01-12T16:01

2023-01-12T16:17

польша

россия

сша

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч"Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши", — сказала экс-дипломат в эфире радиостанции RMF FM.Пелчыньская-Наленч добавила, что такая ситуация ей "очень бы понравилась". В то же время, по ее словам, Польша опасается потерять своего диппредставителя в Москве."Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация", — отметила она.В марте 2022 года МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Россия ответила симметрично.

https://ria.ru/20230112/vysylki-1844307083.html

https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html

польша

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, россия, сша, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии