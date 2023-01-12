https://ria.ru/20230112/posly-1844427784.html
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов - РИА Новости, 12.01.2023
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов
Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:01
2023-01-12T16:01
2023-01-12T16:17
польша
россия
сша
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч"Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши", — сказала экс-дипломат в эфире радиостанции RMF FM.Пелчыньская-Наленч добавила, что такая ситуация ей "очень бы понравилась". В то же время, по ее словам, Польша опасается потерять своего диппредставителя в Москве."Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация", — отметила она.В марте 2022 года МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Россия ответила симметрично.
https://ria.ru/20230112/vysylki-1844307083.html
https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html
польша
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_113d018b21c796e3ea4cb6c107d16b60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, сша, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Польша, Россия, США, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
16:01 12.01.2023 (обновлено: 16:17 12.01.2023)
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов
Экс-посол Польши в Москве Пелчыньская-Наленч призвала США и ЕС выгнать российских послов
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости.
Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила
экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч
"Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши", — сказала экс-дипломат в эфире радиостанции RMF FM.
Пелчыньская-Наленч добавила, что такая ситуация ей "очень бы понравилась". В то же время, по ее словам, Польша опасается потерять своего диппредставителя в Москве.
"Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация", — отметила она.
В марте 2022 года МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Россия ответила симметрично.