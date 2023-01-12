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Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов - РИА Новости, 12.01.2023
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Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов - РИА Новости, 12.01.2023
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов
Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:01
2023-01-12T16:17
польша
россия
сша
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч"Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши", — сказала экс-дипломат в эфире радиостанции RMF FM.Пелчыньская-Наленч добавила, что такая ситуация ей "очень бы понравилась". В то же время, по ее словам, Польша опасается потерять своего диппредставителя в Москве."Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация", — отметила она.В марте 2022 года МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Россия ответила симметрично.
https://ria.ru/20230112/vysylki-1844307083.html
https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html
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польша, россия, сша, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Польша, Россия, США, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
16:01 12.01.2023 (обновлено: 16:17 12.01.2023)
 
Польский дипломат призвала США и ЕС выгнать всех российских послов

Экс-посол Польши в Москве Пелчыньская-Наленч призвала США и ЕС выгнать российских послов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги у здания посольства Польши в Москве
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги у здания посольства Польши в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Властям западных стран следует выслать всех российских послов, заявила экс-посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч
"Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши", — сказала экс-дипломат в эфире радиостанции RMF FM.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 10:41
МИД Эстонии призвал Евросоюз выслать еще больше российских дипломатов
Пелчыньская-Наленч добавила, что такая ситуация ей "очень бы понравилась". В то же время, по ее словам, Польша опасается потерять своего диппредставителя в Москве.
"Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация", — отметила она.
В марте 2022 года МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Россия ответила симметрично.
Временная поверенная в делах посольства США в РФ Элизабет Руд - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет
 
ПольшаРоссияСШАЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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