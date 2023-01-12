Рейтинг@Mail.ru
Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/nishanov-1844433756.html
Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов
Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов - РИА Новости, 12.01.2023
Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов
Советский государственный и политический деятель, дипломат Рафик Нишанов ушел из жизни на 97-м году жизни, он был ярким человеком своей эпохи, сообщил... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:20
2023-01-12T16:20
политика
ссср
россия
узбекская сср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155512/48/1555124864_0:98:3010:1791_1920x0_80_0_0_bca510184c7274789a62aa64bd7370d0.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Советский государственный и политический деятель, дипломат Рафик Нишанов ушел из жизни на 97-м году жизни, он был ярким человеком своей эпохи, сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. "Ушел из жизни Рафик Нишанов. Ему было 96. Он, несомненно, был ярким человеком своей эпохи", - написал Карасин в своем Телеграм-канале. Сенатор добавил, что к Нишанову все относились с большим уважением. "Последние годы Рафик Нишанович участвовал в общественных мероприятиях, у него было много известных друзей, первым из которых был Евгений Примаков", - добавил Карасин. Президент России Владимир Путин в 2021 году наградил Нишанова орденом Александра Невского. С 1970 году Нишанов перешел на дипломатическую работу: он был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, с 1978 года —послом СССР в Иордании. В 1985 году Нишанов занимал пост министра иностранных дел Узбекской ССР. C 1988 по 1989 год он был первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР. С сентября 1991 года Нишанов был советником президента СССР. С ноября 1991 года стал пенсионером.
ссср
россия
узбекская сср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155512/48/1555124864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca1d4da35c7b2c15f573a0e829ae58c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ссср, россия, узбекская сср
Политика, СССР, Россия, Узбекская ССР
16:20 12.01.2023
 
Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов

Советский государственный деятель и дипломат Рафик Нишанов умер на 97-м году жизни

© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в медиабанкРафик Нишанов
Рафик Нишанов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
Рафик Нишанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Советский государственный и политический деятель, дипломат Рафик Нишанов ушел из жизни на 97-м году жизни, он был ярким человеком своей эпохи, сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Ушел из жизни Рафик Нишанов. Ему было 96. Он, несомненно, был ярким человеком своей эпохи", - написал Карасин в своем Телеграм-канале. Сенатор добавил, что к Нишанову все относились с большим уважением.
"Последние годы Рафик Нишанович участвовал в общественных мероприятиях, у него было много известных друзей, первым из которых был Евгений Примаков", - добавил Карасин.
Президент России Владимир Путин в 2021 году наградил Нишанова орденом Александра Невского.
С 1970 году Нишанов перешел на дипломатическую работу: он был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, с 1978 года —послом СССР в Иордании. В 1985 году Нишанов занимал пост министра иностранных дел Узбекской ССР. C 1988 по 1989 год он был первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР. С сентября 1991 года Нишанов был советником президента СССР. С ноября 1991 года стал пенсионером.
 
ПолитикаСССРРоссияУзбекская ССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала