https://ria.ru/20230112/nishanov-1844433756.html

Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов

Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов - РИА Новости, 12.01.2023

Умер советский политик и дипломат Рафик Нишанов

Советский государственный и политический деятель, дипломат Рафик Нишанов ушел из жизни на 97-м году жизни, он был ярким человеком своей эпохи, сообщил... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:20

2023-01-12T16:20

2023-01-12T16:20

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Советский государственный и политический деятель, дипломат Рафик Нишанов ушел из жизни на 97-м году жизни, он был ярким человеком своей эпохи, сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. "Ушел из жизни Рафик Нишанов. Ему было 96. Он, несомненно, был ярким человеком своей эпохи", - написал Карасин в своем Телеграм-канале. Сенатор добавил, что к Нишанову все относились с большим уважением. "Последние годы Рафик Нишанович участвовал в общественных мероприятиях, у него было много известных друзей, первым из которых был Евгений Примаков", - добавил Карасин. Президент России Владимир Путин в 2021 году наградил Нишанова орденом Александра Невского. С 1970 году Нишанов перешел на дипломатическую работу: он был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, с 1978 года —послом СССР в Иордании. В 1985 году Нишанов занимал пост министра иностранных дел Узбекской ССР. C 1988 по 1989 год он был первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР. С сентября 1991 года Нишанов был советником президента СССР. С ноября 1991 года стал пенсионером.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, россия, узбекская сср