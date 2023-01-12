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В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников - РИА Новости, 12.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230112/nanosputnik-1844272180.html
В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников
В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников - РИА Новости, 12.01.2023
В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников
Сотрудники МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников необычной формы - кубической, а не сферической, он позволит брать на треть больше... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:13
2023-01-12T02:13
наука
москва
мгту имени баумана
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников необычной формы - кубической, а не сферической, он позволит брать на треть больше топлива, следует из материалов, которые они собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве. Обычно в наноспутниках используются тонкостенные сферические конструкции. Однако, как подчеркивают изобретатели, такие баки занимают не весь внутренний объем спутников, имеющих квадратное сечение. В то же время больший запас топлива означал бы большие ресурсы для маневрирования на орбите для создания больших группировок таких аппаратов и их взаимного расположения. Разработчики отмечают, что предлагаемый бак хоть и тяжелее сферических, но за счет большего объема дает больше возможностей по изменению параметров полета спутника.
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москва, мгту имени баумана
Наука, Москва, МГТУ имени Баумана
02:13 12.01.2023
 
В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников

В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак повышенной вместимости для наноспутников

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников необычной формы - кубической, а не сферической, он позволит брать на треть больше топлива, следует из материалов, которые они собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.
"В конечном итоге получилась конструкция, имеющая на 10-30% больше запаса рабочего тела по сравнению с имеющимися аналогами", - говорится в материалах.
Обычно в наноспутниках используются тонкостенные сферические конструкции. Однако, как подчеркивают изобретатели, такие баки занимают не весь внутренний объем спутников, имеющих квадратное сечение. В то же время больший запас топлива означал бы большие ресурсы для маневрирования на орбите для создания больших группировок таких аппаратов и их взаимного расположения.
Разработчики отмечают, что предлагаемый бак хоть и тяжелее сферических, но за счет большего объема дает больше возможностей по изменению параметров полета спутника.
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НаукаМоскваМГТУ имени Баумана
 
 
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