https://ria.ru/20230112/nanosputnik-1844272180.html

В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников

В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников - РИА Новости, 12.01.2023

В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников

Сотрудники МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников необычной формы - кубической, а не сферической, он позволит брать на треть больше... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:13

2023-01-12T02:13

2023-01-12T02:13

наука

москва

мгту имени баумана

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников необычной формы - кубической, а не сферической, он позволит брать на треть больше топлива, следует из материалов, которые они собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве. Обычно в наноспутниках используются тонкостенные сферические конструкции. Однако, как подчеркивают изобретатели, такие баки занимают не весь внутренний объем спутников, имеющих квадратное сечение. В то же время больший запас топлива означал бы большие ресурсы для маневрирования на орбите для создания больших группировок таких аппаратов и их взаимного расположения. Разработчики отмечают, что предлагаемый бак хоть и тяжелее сферических, но за счет большего объема дает больше возможностей по изменению параметров полета спутника.

https://ria.ru/20221213/omgtu-1837148212.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мгту имени баумана