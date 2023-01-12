В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана
В Стамбуле к выборам откроют музей, посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану музей планируется открыть в Стамбуле к выборам.
Как сообщил колумнист газеты T24 Мурат Сабунджу, музей будет расположен в районе Касымпаша на восточном берегу залива Золотой Рог в европейской части мегаполиса, где Эрдоган провел первые годы жизни.
В музее будут выставлены фотографии и видео различных моментов жизни Эрдогана и его жены Эмине, будут использованы голограммы. Учреждение будет размещено на нескольких этажах, здание расположено на берегу Золотого Рога и будет выполнено в стиле османской и сельджукской архитектуры.
Отмечается и особая значимость района, где расположен музей - это район Терсане, где на верфях возводились корабли во времена Османской империи. Проектом заведует бизнесмен и руководитель сети роскошных отелей Rixos Феттах Таминдже, которого, как напоминает колумнист, когда-то обвиняли в связях с Фетхуллахом Гюленом, организация которого признана террористической в Турции, но суд снял обвинения с Таминдже.
В частности, в музее будет демонстрироваться видео знаменитой речи Эрдогана в ООН, где он заявил о том, что "мир больше пяти", намекая на необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Также будет освещена тема превращения музея Айя-София обратно в мечеть. Посетители музея смогут ознакомиться также с генеалогическим древом Эрдогана.
"Планируется, что музей будет открыт до выборов", - отмечает колумнист.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".