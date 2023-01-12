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В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана - РИА Новости, 12.01.2023
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В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана
В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана - РИА Новости, 12.01.2023
В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана
Посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану музей планируется открыть в Стамбуле к выборам. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:07
2023-01-12T17:07
в мире
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану музей планируется открыть в Стамбуле к выборам. Как сообщил колумнист газеты T24 Мурат Сабунджу, музей будет расположен в районе Касымпаша на восточном берегу залива Золотой Рог в европейской части мегаполиса, где Эрдоган провел первые годы жизни. В музее будут выставлены фотографии и видео различных моментов жизни Эрдогана и его жены Эмине, будут использованы голограммы. Учреждение будет размещено на нескольких этажах, здание расположено на берегу Золотого Рога и будет выполнено в стиле османской и сельджукской архитектуры. Отмечается и особая значимость района, где расположен музей - это район Терсане, где на верфях возводились корабли во времена Османской империи. Проектом заведует бизнесмен и руководитель сети роскошных отелей Rixos Феттах Таминдже, которого, как напоминает колумнист, когда-то обвиняли в связях с Фетхуллахом Гюленом, организация которого признана террористической в Турции, но суд снял обвинения с Таминдже. В частности, в музее будет демонстрироваться видео знаменитой речи Эрдогана в ООН, где он заявил о том, что "мир больше пяти", намекая на необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Также будет освещена тема превращения музея Айя-София обратно в мечеть. Посетители музея смогут ознакомиться также с генеалогическим древом Эрдогана. "Планируется, что музей будет открыт до выборов", - отмечает колумнист. Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".
https://ria.ru/20230109/erdogan-1843563399.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, стамбул, турция, оон
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Фетхуллах Гюлен, Стамбул, Турция, ООН
17:07 12.01.2023
 
В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана

В Стамбуле к выборам откроют музей, посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану музей планируется открыть в Стамбуле к выборам.
Как сообщил колумнист газеты T24 Мурат Сабунджу, музей будет расположен в районе Касымпаша на восточном берегу залива Золотой Рог в европейской части мегаполиса, где Эрдоган провел первые годы жизни.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов
В музее будут выставлены фотографии и видео различных моментов жизни Эрдогана и его жены Эмине, будут использованы голограммы. Учреждение будет размещено на нескольких этажах, здание расположено на берегу Золотого Рога и будет выполнено в стиле османской и сельджукской архитектуры.
Отмечается и особая значимость района, где расположен музей - это район Терсане, где на верфях возводились корабли во времена Османской империи. Проектом заведует бизнесмен и руководитель сети роскошных отелей Rixos Феттах Таминдже, которого, как напоминает колумнист, когда-то обвиняли в связях с Фетхуллахом Гюленом, организация которого признана террористической в Турции, но суд снял обвинения с Таминдже.
В частности, в музее будет демонстрироваться видео знаменитой речи Эрдогана в ООН, где он заявил о том, что "мир больше пяти", намекая на необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Также будет освещена тема превращения музея Айя-София обратно в мечеть. Посетители музея смогут ознакомиться также с генеалогическим древом Эрдогана.
"Планируется, что музей будет открыт до выборов", - отмечает колумнист.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".
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