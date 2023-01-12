https://ria.ru/20230112/muzey-1844451211.html

В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана

В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана - РИА Новости, 12.01.2023

В Стамбуле к выборам хотят открыть музей Эрдогана

Посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану музей планируется открыть в Стамбуле к выборам. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:07

2023-01-12T17:07

2023-01-12T17:07

в мире

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Посвященный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану музей планируется открыть в Стамбуле к выборам. Как сообщил колумнист газеты T24 Мурат Сабунджу, музей будет расположен в районе Касымпаша на восточном берегу залива Золотой Рог в европейской части мегаполиса, где Эрдоган провел первые годы жизни. В музее будут выставлены фотографии и видео различных моментов жизни Эрдогана и его жены Эмине, будут использованы голограммы. Учреждение будет размещено на нескольких этажах, здание расположено на берегу Золотого Рога и будет выполнено в стиле османской и сельджукской архитектуры. Отмечается и особая значимость района, где расположен музей - это район Терсане, где на верфях возводились корабли во времена Османской империи. Проектом заведует бизнесмен и руководитель сети роскошных отелей Rixos Феттах Таминдже, которого, как напоминает колумнист, когда-то обвиняли в связях с Фетхуллахом Гюленом, организация которого признана террористической в Турции, но суд снял обвинения с Таминдже. В частности, в музее будет демонстрироваться видео знаменитой речи Эрдогана в ООН, где он заявил о том, что "мир больше пяти", намекая на необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Также будет освещена тема превращения музея Айя-София обратно в мечеть. Посетители музея смогут ознакомиться также с генеалогическим древом Эрдогана. "Планируется, что музей будет открыт до выборов", - отмечает колумнист. Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".

https://ria.ru/20230109/erdogan-1843563399.html

https://ria.ru/20221228/erdogan-1841885159.html

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Дарья Буймова

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