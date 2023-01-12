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В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США

В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США - РИА Новости, 12.01.2023

В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США

Партия миндаля из США, ввезенного в РФ в нарушение продэмбарго, уничтожена 12 января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора, сообщило РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:09

2023-01-12T20:09

2023-01-12T20:09

россия

экономика

саратовская область

сша

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Партия миндаля из США, ввезенного в РФ в нарушение продэмбарго, уничтожена 12 января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора, сообщило ведомство. Партия орехов, которая ввозилась из Казахстана и направлялась в Москву, была задержана 28 декабря 2022 года при прохождении пограничного фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска "Озинки". Проверка маркировки на упаковке показала, что товар изготовлен в США. Поскольку данный вид продукции внесен в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ, управлением Россельхознадзора принято решение об изъятии груза и его уничтожении. Груз был подвергнут механическому измельчению с помощью производственного шредера для переработки отходов. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная и некоторая другая продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221205/postavki-1836489459.html

россия

саратовская область

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, саратовская область, сша, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)