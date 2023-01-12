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В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США - РИА Новости, 12.01.2023
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В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США
В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США - РИА Новости, 12.01.2023
В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США
Партия миндаля из США, ввезенного в РФ в нарушение продэмбарго, уничтожена 12 января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора, сообщило РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:09
2023-01-12T20:09
россия
экономика
саратовская область
сша
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Партия миндаля из США, ввезенного в РФ в нарушение продэмбарго, уничтожена 12 января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора, сообщило ведомство. Партия орехов, которая ввозилась из Казахстана и направлялась в Москву, была задержана 28 декабря 2022 года при прохождении пограничного фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска "Озинки". Проверка маркировки на упаковке показала, что товар изготовлен в США. Поскольку данный вид продукции внесен в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ, управлением Россельхознадзора принято решение об изъятии груза и его уничтожении. Груз был подвергнут механическому измельчению с помощью производственного шредера для переработки отходов. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная и некоторая другая продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2023 года.
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россия
саратовская область
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россия, экономика, саратовская область, сша, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Экономика, Саратовская область, США, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
20:09 12.01.2023
 
В Саратовской области уничтожили партию санкционного миндаля из США

В Саратовской области под контролем Россельхознадзора уничтожен санкционный миндаль из США

© Flickr / Shelby PDXМиндаль
Миндаль - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Flickr / Shelby PDX
Миндаль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Партия миндаля из США, ввезенного в РФ в нарушение продэмбарго, уничтожена 12 января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора, сообщило ведомство.
"Двенадцатого января на территории Саратовской области под контролем Россельхознадзора уничтожена партия миндаля происхождением Соединенные Штаты Америки, ввезенного на территорию Российской Федерации в нарушение действующего с 2015 года запрета", - говорится в сообщении.
Партия орехов, которая ввозилась из Казахстана и направлялась в Москву, была задержана 28 декабря 2022 года при прохождении пограничного фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска "Озинки". Проверка маркировки на упаковке показала, что товар изготовлен в США.
Поскольку данный вид продукции внесен в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ, управлением Россельхознадзора принято решение об изъятии груза и его уничтожении. Груз был подвергнут механическому измельчению с помощью производственного шредера для переработки отходов.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная и некоторая другая продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2023 года.
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РоссияЭкономикаСаратовская областьСШАФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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