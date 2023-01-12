https://ria.ru/20230112/meyer-1844498962.html

Владельца "Рив Гош" отпустили из-под стражи под залог в 30 миллионов рублей

Владельца "Рив Гош" отпустили из-под стражи под залог в 30 миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2023

Владельца "Рив Гош" отпустили из-под стражи под залог в 30 миллионов рублей

Второй апелляционный суд отменил постановление нижестоящего суда о продлении ареста владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, следует из материалов на сайте суда РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:49

2023-01-12T20:49

2023-01-12T20:49

происшествия

россия

санкт-петербург

юлмарт

санкт-петербургский городской суд

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Второй апелляционный суд отменил постановление нижестоящего суда о продлении ареста владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, следует из материалов на сайте суда второй инстанции. Ранее в декабре Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест Мейера, который имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении свыше 3 миллиардов рублей по трем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантами этого дела также являются жена Мейера Инна и гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова. Все они были задержаны в декабре 2021 года. "Материал… о продлении срока содержания под стражей. Определение (постановление) отменено", - сообщается в карточке дела на сайте Второго апелляционного суда. Как уточнил РИА Новости адвокат Мейера Олег Ткаченко, отменив продление ареста, апелляционный суд избрал в качестве меры пресечения залог в размере 30 миллионов рублей. Объединенная пресс-служба судов Петербурга ранее сообщала, что в октябре Мейера и его защитника уведомили об окончании следственных действий. Материалы уголовного дела насчитывают 150 томов. По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка средств, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы. "Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.

https://ria.ru/20230111/isk-1844119538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, юлмарт, санкт-петербургский городской суд, сбербанк россии