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Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией - РИА Новости, 12.01.2023
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Союзное государство
https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844335404.html
Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией
Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если хотя бы один пункт текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с РФ не будет... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:55
2023-01-12T12:20
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если хотя бы один пункт текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с РФ не будет выполнен, о новом пакете интеграционных документов речи не может быть. "Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть один пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи - ред.) быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге (в декабре – ред.)", – сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Президент обращает внимание на то, что необходимо максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ. "Здесь недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку, а потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать что-то. Это будет невозможно, потому что это будет уже на уровне законов двух государств. Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20230112/soyuz-1844329685.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
11:55 12.01.2023 (обновлено: 12:20 12.01.2023)
 
Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией

Лукашенко: если текущие программы с Россией не выполнят полностью, речи о новых не будет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если хотя бы один пункт текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с РФ не будет выполнен, о новом пакете интеграционных документов речи не может быть.
"Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть один пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи - ред.) быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге (в декабре – ред.)", – сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:35
Белоруссия пока не ощутила подвижек от программ с Россией, заявил Лукашенко
Президент обращает внимание на то, что необходимо максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ.
"Здесь недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку, а потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать что-то. Это будет невозможно, потому что это будет уже на уровне законов двух государств. Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - подчеркнул Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:32
Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень
 
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