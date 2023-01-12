https://ria.ru/20230112/legkovushki-1844364886.html

Продажи новых легковушек в России в 2022 году упали почти на 59 процентов

Продажи новых легковушек в России в 2022 году упали почти на 59 процентов - РИА Новости, 12.01.2023

Продажи новых легковушек в России в 2022 году упали почти на 59 процентов

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:49

2023-01-12T12:49

2023-01-12T14:37

экономика

авто

россия

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 12 янв -РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. "Фактические продажи 2022 составили: 687 370 шт. - 58,8% по сравнению с 2021", - говорится в сообщении. При этом в декабре продажи упали на 50,2%, до 64 072 машин.По данным АЕБ, лидером на авторынке России в 2022 году, несмотря на значительное падение продаж (-46%, 188,6 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте южнокорейская Kia с 66 тысячами проданных автомобилей (-68%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, сокративший продажи в 2022 году на 67% - до 54,8 тысячи штук. Далее идет производитель LCV - "Группа ГАЗ" - 42,1 тысячи проданных автомобилей (-25%) и китайский Chery - 38,5 тысяч машин (+4%).В целом рост продаж на российском авторынке продемонстрировали только Chery, ее суббренд Cheryexeed (рост в 3,6 раза, до 13,9 тысячи машин), а также китайский Dongfeng (рост в 3 раза, до 1700 машин), японский Hino (рост в 3 раза, до 164 легких коммерческих автомобилей) и отечественный УАЗ (+3%, 33,9 тысячи).

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844295711.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, россия, ассоциация европейского бизнеса