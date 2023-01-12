https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО - РИА Новости, 12.01.2023
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:57
2023-01-12T16:57
2023-01-12T16:57
специальная военная операция на украине
политика
константин мазуревский
султан хамзаев
россия
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме. "Участники спецоперации, добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военные - это большой срез общества. Поэтому очевидно, что среди кандидатов от ЛДПР будет множество из тех, кто участвовал в спецоперации", - сообщили в пресс-службе ЛДПР. Как отметили в пресс-службе фракции, в спецоперации принимает участие большое количество членов ЛДПР. "Есть и те, кто вступил в партию уже на фронте, например бойцы батальона им. Судоплатова. Есть и действующие региональные депутаты от ЛДПР, кто взял оружие в руки, чтобы защищать родину, в том числе, депутат республиканского парламента Коми Максим Крайн, он точно будет выдвинут на следующих выборах от ЛДПР", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года. В единый день голосования 2023 года планируется проведение более 4 тысяч избирательных кампаний, в которых могут принять участие более 65 миллионов избирателей, сообщил ранее член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский.
https://ria.ru/20230112/vybory-1844371986.html
https://ria.ru/20230112/khubezov-1844349043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, константин мазуревский, султан хамзаев, россия, единая россия, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Константин Мазуревский, Султан Хамзаев, Россия, Единая Россия, ЛДПР
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников СВО
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме.
"Участники спецоперации, добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военные - это большой срез общества. Поэтому очевидно, что среди кандидатов от ЛДПР будет множество из тех, кто участвовал в спецоперации", - сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Как отметили в пресс-службе фракции, в спецоперации принимает участие большое количество членов ЛДПР.
"Есть и те, кто вступил в партию уже на фронте, например бойцы батальона им. Судоплатова. Есть и действующие региональные депутаты от ЛДПР, кто взял оружие в руки, чтобы защищать родину, в том числе, депутат республиканского парламента Коми Максим Крайн, он точно будет выдвинут на следующих выборах от ЛДПР", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев
заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР
участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года.
В единый день голосования 2023 года планируется проведение более 4 тысяч избирательных кампаний, в которых могут принять участие более 65 миллионов избирателей, сообщил ранее член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский
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