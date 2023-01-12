https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html

ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО

ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО - РИА Новости, 12.01.2023

ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО

ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:57

2023-01-12T16:57

2023-01-12T16:57

специальная военная операция на украине

политика

константин мазуревский

султан хамзаев

россия

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме. "Участники спецоперации, добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военные - это большой срез общества. Поэтому очевидно, что среди кандидатов от ЛДПР будет множество из тех, кто участвовал в спецоперации", - сообщили в пресс-службе ЛДПР. Как отметили в пресс-службе фракции, в спецоперации принимает участие большое количество членов ЛДПР. "Есть и те, кто вступил в партию уже на фронте, например бойцы батальона им. Судоплатова. Есть и действующие региональные депутаты от ЛДПР, кто взял оружие в руки, чтобы защищать родину, в том числе, депутат республиканского парламента Коми Максим Крайн, он точно будет выдвинут на следующих выборах от ЛДПР", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года. В единый день голосования 2023 года планируется проведение более 4 тысяч избирательных кампаний, в которых могут принять участие более 65 миллионов избирателей, сообщил ранее член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский.

https://ria.ru/20230112/vybory-1844371986.html

https://ria.ru/20230112/khubezov-1844349043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, константин мазуревский, султан хамзаев, россия, единая россия, лдпр