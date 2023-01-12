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ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО - РИА Новости, 12.01.2023
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:57
2023-01-12T16:57
специальная военная операция на украине
политика
константин мазуревский
султан хамзаев
россия
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме. "Участники спецоперации, добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военные - это большой срез общества. Поэтому очевидно, что среди кандидатов от ЛДПР будет множество из тех, кто участвовал в спецоперации", - сообщили в пресс-службе ЛДПР. Как отметили в пресс-службе фракции, в спецоперации принимает участие большое количество членов ЛДПР. "Есть и те, кто вступил в партию уже на фронте, например бойцы батальона им. Судоплатова. Есть и действующие региональные депутаты от ЛДПР, кто взял оружие в руки, чтобы защищать родину, в том числе, депутат республиканского парламента Коми Максим Крайн, он точно будет выдвинут на следующих выборах от ЛДПР", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года. В единый день голосования 2023 года планируется проведение более 4 тысяч избирательных кампаний, в которых могут принять участие более 65 миллионов избирателей, сообщил ранее член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский.
https://ria.ru/20230112/vybory-1844371986.html
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политика, константин мазуревский, султан хамзаев, россия, единая россия, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Константин Мазуревский, Султан Хамзаев, Россия, Единая Россия, ЛДПР
16:57 12.01.2023
 
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО

ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ЛДПР выдвинет в единый день голосования 2023 года участников специальной военной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции в Госдуме.
"Участники спецоперации, добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военные - это большой срез общества. Поэтому очевидно, что среди кандидатов от ЛДПР будет множество из тех, кто участвовал в спецоперации", - сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Как отметили в пресс-службе фракции, в спецоперации принимает участие большое количество членов ЛДПР.
"Есть и те, кто вступил в партию уже на фронте, например бойцы батальона им. Судоплатова. Есть и действующие региональные депутаты от ЛДПР, кто взял оружие в руки, чтобы защищать родину, в том числе, депутат республиканского парламента Коми Максим Крайн, он точно будет выдвинут на следующих выборах от ЛДПР", - подчеркнули в пресс-службе.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 13:02
ЕР поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года
Ранее в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года.
В единый день голосования 2023 года планируется проведение более 4 тысяч избирательных кампаний, в которых могут принять участие более 65 миллионов избирателей, сообщил ранее член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаКонстантин МазуревскийСултан ХамзаевРоссияЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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