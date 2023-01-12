11:47 12.01.2023 (обновлено: 20:19 12.01.2023)
Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны
Жительница Пензы, заразившая новым штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра
Медицинский работник на территории карантинного центра. Архивное фото
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Заболевание у жительницы Пензы, заразившейся новым вариантом омикрона "кракен", протекало в легкой форме, в течение недели она выздоровела, за пределы страны за два месяца до этого она не выезжала, но не исключены контакты с больными в общественных местах, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения.
"Заболевшая - жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заболевшая за пределы области и Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из других регионов никто не приезжал.
"При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода. Материал от данной больной в рамках мониторинга циркулирующих штаммов возбудителя COVID-19 был направлен в референс-центр (РосНИПЧИ "Микроб", Саратов), где при секвенировании выделенного штамма идентифицирован подвид ХВВ 1.5 ("Кракен"), - отмечается в сообщении.
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