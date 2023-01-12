https://ria.ru/20230112/kraken-1844332249.html

Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны

Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны - РИА Новости, 12.01.2023

Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны

Заболевание у жительницы Пензы, заразившейся новым вариантом омикрона "кракен", протекало в легкой форме, в течение недели она выздоровела, за пределы страны за РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:47

2023-01-12T11:47

2023-01-12T20:19

распространение коронавируса

пенза

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_008744f65a2e322ce25c86e0395b3a27.jpg

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Заболевание у жительницы Пензы, заразившейся новым вариантом омикрона "кракен", протекало в легкой форме, в течение недели она выздоровела, за пределы страны за два месяца до этого она не выезжала, но не исключены контакты с больными в общественных местах, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения."Заболевшая - жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что заболевшая за пределы области и Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из других регионов никто не приезжал."При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода. Материал от данной больной в рамках мониторинга циркулирующих штаммов возбудителя COVID-19 был направлен в референс-центр (РосНИПЧИ "Микроб", Саратов), где при секвенировании выделенного штамма идентифицирован подвид ХВВ 1.5 ("Кракен"), - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230111/pentagon-1844033717.html

https://ria.ru/20221221/pandemiya-1840345922.html

пенза

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество