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Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны - РИА Новости, 12.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230112/kraken-1844332249.html
Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны
Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны - РИА Новости, 12.01.2023
Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны
Заболевание у жительницы Пензы, заразившейся новым вариантом омикрона "кракен", протекало в легкой форме, в течение недели она выздоровела, за пределы страны за РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:47
2023-01-12T20:19
распространение коронавируса
пенза
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Заболевание у жительницы Пензы, заразившейся новым вариантом омикрона "кракен", протекало в легкой форме, в течение недели она выздоровела, за пределы страны за два месяца до этого она не выезжала, но не исключены контакты с больными в общественных местах, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения."Заболевшая - жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что заболевшая за пределы области и Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из других регионов никто не приезжал."При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода. Материал от данной больной в рамках мониторинга циркулирующих штаммов возбудителя COVID-19 был направлен в референс-центр (РосНИПЧИ "Микроб", Саратов), где при секвенировании выделенного штамма идентифицирован подвид ХВВ 1.5 ("Кракен"), - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230111/pentagon-1844033717.html
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пенза, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Пенза, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество
11:47 12.01.2023 (обновлено: 20:19 12.01.2023)
 
Россиянка, заразившая штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из страны

Жительница Пензы, заразившая новым штаммом коронавируса "кракен", не выезжала из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра
Медицинский работник на территории карантинного центра - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Заболевание у жительницы Пензы, заразившейся новым вариантом омикрона "кракен", протекало в легкой форме, в течение недели она выздоровела, за пределы страны за два месяца до этого она не выезжала, но не исключены контакты с больными в общественных местах, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения.
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"Заболевшая - жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заболевшая за пределы области и Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из других регионов никто не приезжал.
"При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода. Материал от данной больной в рамках мониторинга циркулирующих штаммов возбудителя COVID-19 был направлен в референс-центр (РосНИПЧИ "Микроб", Саратов), где при секвенировании выделенного штамма идентифицирован подвид ХВВ 1.5 ("Кракен"), - отмечается в сообщении.
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Распространение коронавирусаПензаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Общество
 
 
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