"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин
Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на прямые рейсы из Хабаровска в Харбин
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
ХАБАРОВСК, 12 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в китайский Харбин, сообщает пресс-служба воздушного узла.
"Полеты запланированы перевозчиком один раз в неделю по понедельникам. По расписанию вылет из Хабаровска — в 20.35 (13.35 мск), посадка в Харбине — в 20.15. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 21.20 с прибытием в 0.55 (время местное). В пути пассажиры проведут около 1 часа 40 минут", — говорится в официальном Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что в продаже уже доступны билеты на февраль. Стоимость — 29 704 рубля с человека в одну сторону.
Рейсы будут выполняться на Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел: восемь бизнес-класса и 120 — эконом.
С 10 января иностранная авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Полеты выполняются один раз в неделю, по вторникам.
"Полеты запланированы перевозчиком один раз в неделю по понедельникам. По расписанию вылет из Хабаровска — в 20.35 (13.35 мск), посадка в Харбине — в 20.15. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 21.20 с прибытием в 0.55 (время местное). В пути пассажиры проведут около 1 часа 40 минут", — говорится в официальном Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что в продаже уже доступны билеты на февраль. Стоимость — 29 704 рубля с человека в одну сторону.
Рейсы будут выполняться на Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел: восемь бизнес-класса и 120 — эконом.
С 10 января иностранная авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Полеты выполняются один раз в неделю, по вторникам.