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"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
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"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин
"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин - РИА Новости, 12.01.2023
"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин
Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в китайский Харбин, сообщает пресс-служба воздушного узла."Полеты... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:12
2023-01-12T13:12
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хабаровск
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"аврора"
китай
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ХАБАРОВСК, 12 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в китайский Харбин, сообщает пресс-служба воздушного узла."Полеты запланированы перевозчиком один раз в неделю по понедельникам. По расписанию вылет из Хабаровска — в 20.35 (13.35 мск), посадка в Харбине — в 20.15. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 21.20 с прибытием в 0.55 (время местное). В пути пассажиры проведут около 1 часа 40 минут", — говорится в официальном Telegram-канале аэропорта.Отмечается, что в продаже уже доступны билеты на февраль. Стоимость — 29 704 рубля с человека в одну сторону.Рейсы будут выполняться на Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел: восемь бизнес-класса и 120 — эконом.С 10 января иностранная авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Полеты выполняются один раз в неделю, по вторникам.
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туризм, туристы, новости - туризм, хабаровск, харбин, "аврора", китай
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Хабаровск, Харбин, "Аврора", Китай
13:12 12.01.2023
 
"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин

Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на прямые рейсы из Хабаровска в Харбин

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 12 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в китайский Харбин, сообщает пресс-служба воздушного узла.

"Полеты запланированы перевозчиком один раз в неделю по понедельникам. По расписанию вылет из Хабаровска — в 20.35 (13.35 мск), посадка в Харбине — в 20.15. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 21.20 с прибытием в 0.55 (время местное). В пути пассажиры проведут около 1 часа 40 минут", — говорится в официальном Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что в продаже уже доступны билеты на февраль. Стоимость — 29 704 рубля с человека в одну сторону.

Рейсы будут выполняться на Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел: восемь бизнес-класса и 120 — эконом.

С 10 января иностранная авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Полеты выполняются один раз в неделю, по вторникам.
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