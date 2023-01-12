https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html

"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин

"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин - РИА Новости, 12.01.2023

"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин

Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в китайский Харбин, сообщает пресс-служба воздушного узла."Полеты... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:12

2023-01-12T13:12

2023-01-12T13:12

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ХАБАРОВСК, 12 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в китайский Харбин, сообщает пресс-служба воздушного узла."Полеты запланированы перевозчиком один раз в неделю по понедельникам. По расписанию вылет из Хабаровска — в 20.35 (13.35 мск), посадка в Харбине — в 20.15. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 21.20 с прибытием в 0.55 (время местное). В пути пассажиры проведут около 1 часа 40 минут", — говорится в официальном Telegram-канале аэропорта.Отмечается, что в продаже уже доступны билеты на февраль. Стоимость — 29 704 рубля с человека в одну сторону.Рейсы будут выполняться на Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел: восемь бизнес-класса и 120 — эконом.С 10 января иностранная авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Полеты выполняются один раз в неделю, по вторникам.

https://ria.ru/20230111/pomosch-1844250859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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