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Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора - РИА Новости, 12.01.2023
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Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора
Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора - РИА Новости, 12.01.2023
Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса почетного сенатора, заявил председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:42
2023-01-12T11:14
в мире
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
казахстан
маулен ашимбаев
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АСТАНА, 12 янв — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса почетного сенатора, заявил председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. "Звание "Почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Все это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", — объяснил он. Спикер также сообщил, что 13 января депутаты на совместном заседании палат рассмотрят законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики – елбасы (лидере нации). Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Его пост занял Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената. Во время своей инаугурации он заявил, что считает необходимым присвоить Назарбаеву статус почетного сенатора. В конце мая того же года депутаты приняли соответствующее постановление. Пресс-служба палаты тогда пояснила, что статус присваивается бывшему президенту за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма". Знак и удостоверение почетного сенатора Назарбаеву 6 июня 2019 года вручила его старшая дочь Дарига, возглавившая в то время верхнюю палату парламента. В Казахстане летом прошлого года по итогам референдума вступили в силу изменения и дополнения в конституцию. В их числе — исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте. В частности, из статьи 46 убрали пункт о том, что статус и полномочия Назарбаева определяет конституция и конституционный закон.
https://ria.ru/20230110/zakon-1844011776.html
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в мире, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, казахстан, маулен ашимбаев
В мире, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Маулен Ашимбаев
10:42 12.01.2023 (обновлено: 11:14 12.01.2023)
 
Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора

В Казахстане упразднили звание почетный сенатор, его лишился экс-президент Назарбаев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкБывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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АСТАНА, 12 янв — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса почетного сенатора, заявил председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.
"Звание "Почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Все это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", — объяснил он.
Спикер также сообщил, что 13 января депутаты на совместном заседании палат рассмотрят законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики – елбасы (лидере нации).
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Его пост занял Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената. Во время своей инаугурации он заявил, что считает необходимым присвоить Назарбаеву статус почетного сенатора.
Астана, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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В Казахстане признали закон "О первом президенте" страны утратившим силу
В конце мая того же года депутаты приняли соответствующее постановление. Пресс-служба палаты тогда пояснила, что статус присваивается бывшему президенту за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".
Знак и удостоверение почетного сенатора Назарбаеву 6 июня 2019 года вручила его старшая дочь Дарига, возглавившая в то время верхнюю палату парламента.
В Казахстане летом прошлого года по итогам референдума вступили в силу изменения и дополнения в конституцию. В их числе — исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте. В частности, из статьи 46 убрали пункт о том, что статус и полномочия Назарбаева определяет конституция и конституционный закон.
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В миреНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт ТокаевКазахстанМаулен Ашимбаев
 
 
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