https://ria.ru/20230112/kazakhstan-1844307393.html

Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора

Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора - РИА Новости, 12.01.2023

Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса почетного сенатора, заявил председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:42

2023-01-12T10:42

2023-01-12T11:14

в мире

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

казахстан

маулен ашимбаев

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АСТАНА, 12 янв — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса почетного сенатора, заявил председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. "Звание "Почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Все это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", — объяснил он. Спикер также сообщил, что 13 января депутаты на совместном заседании палат рассмотрят законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики – елбасы (лидере нации). Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Его пост занял Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената. Во время своей инаугурации он заявил, что считает необходимым присвоить Назарбаеву статус почетного сенатора. В конце мая того же года депутаты приняли соответствующее постановление. Пресс-служба палаты тогда пояснила, что статус присваивается бывшему президенту за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма". Знак и удостоверение почетного сенатора Назарбаеву 6 июня 2019 года вручила его старшая дочь Дарига, возглавившая в то время верхнюю палату парламента. В Казахстане летом прошлого года по итогам референдума вступили в силу изменения и дополнения в конституцию. В их числе — исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте. В частности, из статьи 46 убрали пункт о том, что статус и полномочия Назарбаева определяет конституция и конституционный закон.

https://ria.ru/20230110/zakon-1844011776.html

https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html

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в мире, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, казахстан, маулен ашимбаев