https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html

Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий

Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.01.2023

Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий

Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:14

2023-01-12T12:14

2023-01-12T12:14

татьяна москалькова

дмитрий киселев

союз журналистов россии

марат касем

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже шеф-редактору сайта Sputnik Марату Касему, в случае, если не удастся добиться его оправдания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. "В том случае, если добиться оправдания Касема не удастся, то Фонд мира возьмет на себя погашение грозящего журналисту штрафа в 100 месячных окладов", - приводит пресс-служба фракции слова Слуцкого, отмечая, что лидер ЛДПР лично взялся за дело задержанного в Латвии журналиста. Возглавляемый Слуцким на общественных началах Фонд мира уже ищет адвокатов для задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik, отметили в пресс-службе. "Касему предъявлено совершенно идиотическое обвинение, которое не имеет ничего общего с правом. Мы уже занимаемся этим вопросом, подбираем ему адвоката. За последние годы нам удалось помочь во многих подобных случаях. Мы обязаны и впредь защищать каждого гражданина бывшего СССР, попавшего в беду за границей", - также заявил Слуцкий. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

https://ria.ru/20230111/kasema-1844034029.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, дмитрий киселев, союз журналистов россии, марат касем, леонид слуцкий (политик)