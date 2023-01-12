https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.01.2023
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:14
2023-01-12T12:14
2023-01-12T12:14
татьяна москалькова
дмитрий киселев
союз журналистов россии
марат касем
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже шеф-редактору сайта Sputnik Марату Касему, в случае, если не удастся добиться его оправдания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. "В том случае, если добиться оправдания Касема не удастся, то Фонд мира возьмет на себя погашение грозящего журналисту штрафа в 100 месячных окладов", - приводит пресс-служба фракции слова Слуцкого, отмечая, что лидер ЛДПР лично взялся за дело задержанного в Латвии журналиста. Возглавляемый Слуцким на общественных началах Фонд мира уже ищет адвокатов для задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik, отметили в пресс-службе. "Касему предъявлено совершенно идиотическое обвинение, которое не имеет ничего общего с правом. Мы уже занимаемся этим вопросом, подбираем ему адвоката. За последние годы нам удалось помочь во многих подобных случаях. Мы обязаны и впредь защищать каждого гражданина бывшего СССР, попавшего в беду за границей", - также заявил Слуцкий. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, дмитрий киселев, союз журналистов россии, марат касем, леонид слуцкий (политик)
Татьяна Москалькова, Дмитрий Киселев, Союз журналистов России, Марат Касем, Леонид Слуцкий (политик)
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Слуцкий: Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, если его не оправдают
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже шеф-редактору сайта Sputnik Марату Касему, в случае, если не удастся добиться его оправдания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
"В том случае, если добиться оправдания Касема не удастся, то Фонд мира возьмет на себя погашение грозящего журналисту штрафа в 100 месячных окладов", - приводит пресс-служба фракции слова Слуцкого, отмечая, что лидер ЛДПР лично взялся за дело задержанного в Латвии журналиста.
Возглавляемый Слуцким на общественных началах Фонд мира уже ищет адвокатов для задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik, отметили в пресс-службе.
"Касему предъявлено совершенно идиотическое обвинение, которое не имеет ничего общего с правом. Мы уже занимаемся этим вопросом, подбираем ему адвоката. За последние годы нам удалось помочь во многих подобных случаях. Мы обязаны и впредь защищать каждого гражданина бывшего СССР, попавшего в беду за границей", - также заявил Слуцкий.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова
назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР
считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".