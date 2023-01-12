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Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.01.2023
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Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.01.2023
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:14
2023-01-12T12:14
татьяна москалькова
дмитрий киселев
союз журналистов россии
марат касем
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже шеф-редактору сайта Sputnik Марату Касему, в случае, если не удастся добиться его оправдания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. "В том случае, если добиться оправдания Касема не удастся, то Фонд мира возьмет на себя погашение грозящего журналисту штрафа в 100 месячных окладов", - приводит пресс-служба фракции слова Слуцкого, отмечая, что лидер ЛДПР лично взялся за дело задержанного в Латвии журналиста. Возглавляемый Слуцким на общественных началах Фонд мира уже ищет адвокатов для задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik, отметили в пресс-службе. "Касему предъявлено совершенно идиотическое обвинение, которое не имеет ничего общего с правом. Мы уже занимаемся этим вопросом, подбираем ему адвоката. За последние годы нам удалось помочь во многих подобных случаях. Мы обязаны и впредь защищать каждого гражданина бывшего СССР, попавшего в беду за границей", - также заявил Слуцкий. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html
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татьяна москалькова, дмитрий киселев, союз журналистов россии, марат касем, леонид слуцкий (политик)
Татьяна Москалькова, Дмитрий Киселев, Союз журналистов России, Марат Касем, Леонид Слуцкий (политик)
12:14 12.01.2023
 
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Слуцкий: Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, если его не оправдают

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский фонд мира, который возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возьмет на себя погашение штрафа, грозящего задержанному в Латвии и обвиняемому в шпионаже шеф-редактору сайта Sputnik Марату Касему, в случае, если не удастся добиться его оправдания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
"В том случае, если добиться оправдания Касема не удастся, то Фонд мира возьмет на себя погашение грозящего журналисту штрафа в 100 месячных окладов", - приводит пресс-служба фракции слова Слуцкого, отмечая, что лидер ЛДПР лично взялся за дело задержанного в Латвии журналиста.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:41
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Возглавляемый Слуцким на общественных началах Фонд мира уже ищет адвокатов для задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik, отметили в пресс-службе.
"Касему предъявлено совершенно идиотическое обвинение, которое не имеет ничего общего с правом. Мы уже занимаемся этим вопросом, подбираем ему адвоката. За последние годы нам удалось помочь во многих подобных случаях. Мы обязаны и впредь защищать каждого гражданина бывшего СССР, попавшего в беду за границей", - также заявил Слуцкий.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:58
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Татьяна МоскальковаДмитрий КиселевСоюз журналистов РоссииМарат КасемЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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