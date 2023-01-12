https://ria.ru/20230112/karabakh-1844311643.html

Пашинян призвал Нагорно-Карабахскую республику к диалогу с Азербайджаном

Пашинян призвал Нагорно-Карабахскую республику к диалогу с Азербайджаном - РИА Новости, 12.01.2023

Пашинян призвал Нагорно-Карабахскую республику к диалогу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что между Баку и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой должен начаться политический диалог и "коллеги в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:57

2023-01-12T10:57

2023-01-12T10:57

в мире

никол пашинян

азербайджан

армения

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что между Баку и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой должен начаться политический диалог и "коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволить, чтобы кто-то их обвинил в срыве конструктивного разговора". "Наши оценки событий и обстановки должны основываться на фактах... В этой связи нужно избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой, так как заявления, не сопровождающиеся четким осознанием достижения конечной цели, никакой пользы не приносят. Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический разговор, и наши коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволить, чтобы кто-то их обвинил в срыве конструктивного разговора или в действиях, которые делают этот разговор невозможным", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства. По мнению армянского премьера, закрытие связывающего Армению и Карабах Лачинского коридора - провокация, целью которой является новая военная эскалация. "И не следует делать шагов, желательных для авторов сценария военной эскалации", - сказал Пашинян. Он считает, что "одна из целей провокации и эскалации - снятие с повестки вопроса о необходимости политического и официального разговора между Ереваном и Баку". Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20230110/karabakh-1843880945.html

https://ria.ru/20230110/zhaloba-1843986084.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе