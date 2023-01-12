Исследование показало, что россияне покупали чаще всего в праздники
"СберМегаМаркет": россияне в новогодние праздники чаще всего покупали кофе и iPhone
Новогоднее оформление ГУМа. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне в период с 1 по 8 января чаще всего покупали бытовую технику и гаджеты, в частности iPhone 14, а также зерновой кофе, свидетельствуют данные маркетплейса "СберМегаМаркет", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Маркетплейс "СберМегаМаркет" проанализировал потребительские корзины в период с 1 по 8 января... По объему продаж в денежном эквиваленте лидерами стали товары из категорий "Смартфоны и аксессуары", "Бытовая техника", "Аудио-видеотехника", "Компьютерная техника" и "Супермаркет". Самыми популярными покупками в этих категориях у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro, LED телевизоры 4K Ultra HD Haier, роботы-пылесосы Xiaomi Mi и кофе в зернах Lavazza", - говорится в исследовании.
Директор по маркетингу маркетплейса Анна Мигаль отмечает, что если в период предновогоднего шопинга люди, как правило, покупают подарки близким, а также ингредиенты для праздничного стола, то после празднования покупательская корзина концентрируется вокруг насущных ежедневных потребностей. Также в этот период люди совершают крупные покупки, например, радуют себя бытовой техникой и гаджетами.
При этом категория "Супермаркет" стала лидером и по количеству заказов в новогодние праздники, на втором месте - товары из раздела "Красота и уход". В топ-5 также вошли такие категории, как "Детские товары", "Товары для животных" и "Товары для дома". Больше всего заказов пользователями было сделано в Москве и Московской области. Далее с небольшим отрывом идут Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.
"В категории "Супермаркет" пользователи чаще всего заказывали сахар (почти 24 тонны общего веса), молоко (почти 40 тысяч литров) и кофе в зернах (почти 5 тонн). Традиционные зимние лидеры категории - бананы и мандарины - продавались на уровне кофе в зернах, но все же уступили им. Лидерами категорий "Красота и уход" и "Детские товары" в период праздников стали средства для личной гигиены. Не забыли россияне и про питомцев: в категории "Товары для животных" чаще всего покупали корм для кошек и собак, а также комкующийся наполнитель", - заключили в компании.
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