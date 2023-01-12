Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, что россияне покупали чаще всего в праздники - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/issledovanie-1844278239.html
Исследование показало, что россияне покупали чаще всего в праздники
Исследование показало, что россияне покупали чаще всего в праздники - РИА Новости, 12.01.2023
Исследование показало, что россияне покупали чаще всего в праздники
Россияне в период с 1 по 8 января чаще всего покупали бытовую технику и гаджеты, в частности iPhone 14, а также зерновой кофе, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T06:57
2023-01-12T06:57
общество
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
маркетплейс
сбермегамаркет
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151091/45/1510914594_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_38d30e97fe07adbfbaa2f92f219449e3.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне в период с 1 по 8 января чаще всего покупали бытовую технику и гаджеты, в частности iPhone 14, а также зерновой кофе, свидетельствуют данные маркетплейса "СберМегаМаркет", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Маркетплейс "СберМегаМаркет" проанализировал потребительские корзины в период с 1 по 8 января... По объему продаж в денежном эквиваленте лидерами стали товары из категорий "Смартфоны и аксессуары", "Бытовая техника", "Аудио-видеотехника", "Компьютерная техника" и "Супермаркет". Самыми популярными покупками в этих категориях у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro, LED телевизоры 4K Ultra HD Haier, роботы-пылесосы Xiaomi Mi и кофе в зернах Lavazza", - говорится в исследовании. Директор по маркетингу маркетплейса Анна Мигаль отмечает, что если в период предновогоднего шопинга люди, как правило, покупают подарки близким, а также ингредиенты для праздничного стола, то после празднования покупательская корзина концентрируется вокруг насущных ежедневных потребностей. Также в этот период люди совершают крупные покупки, например, радуют себя бытовой техникой и гаджетами. При этом категория "Супермаркет" стала лидером и по количеству заказов в новогодние праздники, на втором месте - товары из раздела "Красота и уход". В топ-5 также вошли такие категории, как "Детские товары", "Товары для животных" и "Товары для дома". Больше всего заказов пользователями было сделано в Москве и Московской области. Далее с небольшим отрывом идут Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край. "В категории "Супермаркет" пользователи чаще всего заказывали сахар (почти 24 тонны общего веса), молоко (почти 40 тысяч литров) и кофе в зернах (почти 5 тонн). Традиционные зимние лидеры категории - бананы и мандарины - продавались на уровне кофе в зернах, но все же уступили им. Лидерами категорий "Красота и уход" и "Детские товары" в период праздников стали средства для личной гигиены. Не забыли россияне и про питомцев: в категории "Товары для животных" чаще всего покупали корм для кошек и собак, а также комкующийся наполнитель", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230111/issledovanie-1844019802.html
https://ria.ru/20221223/issledovanie-1840709329.html
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151091/45/1510914594_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_c7d417890a48e45ad50969757130e478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), маркетплейс, сбермегамаркет, apple iphone
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), маркетплейс, СберМегаМаркет, Apple iPhone
06:57 12.01.2023
 
Исследование показало, что россияне покупали чаще всего в праздники

"СберМегаМаркет": россияне в новогодние праздники чаще всего покупали кофе и iPhone

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНовогоднее оформление ГУМа
Новогоднее оформление ГУМа - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Новогоднее оформление ГУМа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне в период с 1 по 8 января чаще всего покупали бытовую технику и гаджеты, в частности iPhone 14, а также зерновой кофе, свидетельствуют данные маркетплейса "СберМегаМаркет", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Маркетплейс "СберМегаМаркет" проанализировал потребительские корзины в период с 1 по 8 января... По объему продаж в денежном эквиваленте лидерами стали товары из категорий "Смартфоны и аксессуары", "Бытовая техника", "Аудио-видеотехника", "Компьютерная техника" и "Супермаркет". Самыми популярными покупками в этих категориях у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro, LED телевизоры 4K Ultra HD Haier, роботы-пылесосы Xiaomi Mi и кофе в зернах Lavazza", - говорится в исследовании.
Магазин перед Новым годом - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 03:13
Исследование выявило рост спроса на мандарины перед Новым годом
Директор по маркетингу маркетплейса Анна Мигаль отмечает, что если в период предновогоднего шопинга люди, как правило, покупают подарки близким, а также ингредиенты для праздничного стола, то после празднования покупательская корзина концентрируется вокруг насущных ежедневных потребностей. Также в этот период люди совершают крупные покупки, например, радуют себя бытовой техникой и гаджетами.
При этом категория "Супермаркет" стала лидером и по количеству заказов в новогодние праздники, на втором месте - товары из раздела "Красота и уход". В топ-5 также вошли такие категории, как "Детские товары", "Товары для животных" и "Товары для дома". Больше всего заказов пользователями было сделано в Москве и Московской области. Далее с небольшим отрывом идут Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.
"В категории "Супермаркет" пользователи чаще всего заказывали сахар (почти 24 тонны общего веса), молоко (почти 40 тысяч литров) и кофе в зернах (почти 5 тонн). Традиционные зимние лидеры категории - бананы и мандарины - продавались на уровне кофе в зернах, но все же уступили им. Лидерами категорий "Красота и уход" и "Детские товары" в период праздников стали средства для личной гигиены. Не забыли россияне и про питомцев: в категории "Товары для животных" чаще всего покупали корм для кошек и собак, а также комкующийся наполнитель", - заключили в компании.
Новогодняя ночь - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 03:55Новый год — 2023
Исследование показало, сколько потратят россияне на Новый год
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)маркетплейсСберМегаМаркетApple iPhone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала