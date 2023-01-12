https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html
В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов
В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов - РИА Новости, 12.01.2023
В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов
Трое полицейских и двое протестующих получили травмы во время разгона лагеря активистов в немецкой деревне Лютцерат, сообщила полиция города Ахен (земля... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:15
2023-01-12T11:15
2023-01-12T11:27
в мире
ахен
германия
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Трое полицейских и двое протестующих получили травмы во время разгона лагеря активистов в немецкой деревне Лютцерат, сообщила полиция города Ахен (земля Северный Рейн-Вестфалия). В среду утром, когда немецкая полиция начала расчистку деревни, протестующие оказали сопротивление. По данным правоохранителей, в них бросали камни, пиротехнику и коктейли Молотова. "Один сотрудник полиции был легко ранен брошенным в него камнем, и еще двое также получили легкие ранения во время актов сопротивления. Также незначительные травмы получили два человека из группы протестующих в ходе сопротивления сотрудникам полиции", — говорится в релизе полиции. Отмечается, что полиция задержала двоих протестующих, возбуждено дело. "Полиции быстро удалось стабилизировать ситуацию, и в течение дня новых обострений не было", — уточнили в ведомстве. Кроме того, людям, остающимся в Лютцерате, ранее предоставили возможность добровольно покинуть деревню, и сейчас они также могут сделать это. К вечеру среды полиция вывела из оцепленной зоны более 200 человек. Затем оперативные силы расчистили первые здания, убрали баррикады и вывели нескольких человек из этой зоны. Как отмечают протестующие в соцсетях, многие из них все еще продолжают оставаться в деревне и на утро четверга. "Я неоднократно подчеркивал, что операция вокруг Лютцерата является одной из самых сложных за последние годы для полиции Ахена. <...> Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и продолжаю призывать участников протестов не подвергать опасности полицейских или самих себя", — приводятся в релизе слова начальника полиции города Ахен Дирка Вайншпаха. Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
https://ria.ru/20230111/protesty-1844125611.html
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Столкновения экоактивистов с полицией в немецком Лютцерате
Полиция в среду вошла в заброшенную деревню на западе Германии, предприняв попытку выселить активистов, скрывавшихся на этом месте, чтобы предотвратить его снос, чтобы освободить место для расширения угольной шахты. Офицеры в защитном снаряжении перебрались в крошечную деревушку Лютцерат, которая стала горячей точкой дебатов по поводу усилий страны по борьбе с изменением климата. В наступающую полицию было брошено несколько камней. Полиция сообщила, что операция началась, и что территория будет огорожена. Они сообщили в Твиттере, что у людей «в настоящее время есть возможность покинуть сайт без дальнейших мер полиции». Около 100 активистов продолжали попытки перекрыть дорогу в село. Экологи говорят, что снос деревни бульдозерами для расширения близлежащей угольной шахты Гарцвайлер приведет к огромным выбросам парниковых газов. Правительство и коммунальная компания RWE заявляют, что уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии.
2023-01-12T11:15
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PT1M00S
РИА Новости
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в мире, ахен, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Ахен, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
11:15 12.01.2023 (обновлено: 11:27 12.01.2023)
В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов
В Германии трое полицейских и двое протестующих ранены при разгоне лагеря активистов
БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Трое полицейских и двое протестующих получили травмы во время разгона лагеря активистов в немецкой деревне Лютцерат, сообщила полиция города Ахен (земля Северный Рейн-Вестфалия).
В среду утром, когда немецкая полиция начала расчистку деревни, протестующие оказали сопротивление. По данным правоохранителей, в них бросали камни, пиротехнику и коктейли Молотова.
"Один сотрудник полиции был легко ранен брошенным в него камнем, и еще двое также получили легкие ранения во время актов сопротивления. Также незначительные травмы получили два человека из группы протестующих в ходе сопротивления сотрудникам полиции", — говорится в релизе полиции.
Отмечается, что полиция задержала двоих протестующих, возбуждено дело.
"Полиции быстро удалось стабилизировать ситуацию, и в течение дня новых обострений не было", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, людям, остающимся в Лютцерате, ранее предоставили возможность добровольно покинуть деревню, и сейчас они также могут сделать это. К вечеру среды полиция вывела из оцепленной зоны более 200 человек.
Затем оперативные силы расчистили первые здания, убрали баррикады и вывели нескольких человек из этой зоны. Как отмечают протестующие в соцсетях, многие из них все еще продолжают оставаться в деревне и на утро четверга.
"Я неоднократно подчеркивал, что операция вокруг Лютцерата является одной из самых сложных за последние годы для полиции Ахена. <...> Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и продолжаю призывать участников протестов не подвергать опасности полицейских или самих себя", — приводятся в релизе слова начальника полиции города Ахен Дирка Вайншпаха.
Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа
, планирует добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.