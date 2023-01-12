https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html

В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов

В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов - РИА Новости, 12.01.2023

В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов

Трое полицейских и двое протестующих получили травмы во время разгона лагеря активистов в немецкой деревне Лютцерат, сообщила полиция города Ахен (земля... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:15

2023-01-12T11:15

2023-01-12T11:27

в мире

ахен

германия

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Трое полицейских и двое протестующих получили травмы во время разгона лагеря активистов в немецкой деревне Лютцерат, сообщила полиция города Ахен (земля Северный Рейн-Вестфалия). В среду утром, когда немецкая полиция начала расчистку деревни, протестующие оказали сопротивление. По данным правоохранителей, в них бросали камни, пиротехнику и коктейли Молотова. "Один сотрудник полиции был легко ранен брошенным в него камнем, и еще двое также получили легкие ранения во время актов сопротивления. Также незначительные травмы получили два человека из группы протестующих в ходе сопротивления сотрудникам полиции", — говорится в релизе полиции. Отмечается, что полиция задержала двоих протестующих, возбуждено дело. "Полиции быстро удалось стабилизировать ситуацию, и в течение дня новых обострений не было", — уточнили в ведомстве. Кроме того, людям, остающимся в Лютцерате, ранее предоставили возможность добровольно покинуть деревню, и сейчас они также могут сделать это. К вечеру среды полиция вывела из оцепленной зоны более 200 человек. Затем оперативные силы расчистили первые здания, убрали баррикады и вывели нескольких человек из этой зоны. Как отмечают протестующие в соцсетях, многие из них все еще продолжают оставаться в деревне и на утро четверга. "Я неоднократно подчеркивал, что операция вокруг Лютцерата является одной из самых сложных за последние годы для полиции Ахена. <...> Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и продолжаю призывать участников протестов не подвергать опасности полицейских или самих себя", — приводятся в релизе слова начальника полиции города Ахен Дирка Вайншпаха. Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.

https://ria.ru/20230111/protesty-1844125611.html

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ахен

германия

северный рейн-вестфалия

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Варвара Скокшина

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Столкновения экоактивистов с полицией в немецком Лютцерате Полиция в среду вошла в заброшенную деревню на западе Германии, предприняв попытку выселить активистов, скрывавшихся на этом месте, чтобы предотвратить его снос, чтобы освободить место для расширения угольной шахты. Офицеры в защитном снаряжении перебрались в крошечную деревушку Лютцерат, которая стала горячей точкой дебатов по поводу усилий страны по борьбе с изменением климата. В наступающую полицию было брошено несколько камней. Полиция сообщила, что операция началась, и что территория будет огорожена. Они сообщили в Твиттере, что у людей «в настоящее время есть возможность покинуть сайт без дальнейших мер полиции». Около 100 активистов продолжали попытки перекрыть дорогу в село. Экологи говорят, что снос деревни бульдозерами для расширения близлежащей угольной шахты Гарцвайлер приведет к огромным выбросам парниковых газов. Правительство и коммунальная компания RWE заявляют, что уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии. 2023-01-12T11:15 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ахен, германия, северный рейн-вестфалия