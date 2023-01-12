https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844447526.html

Медведев рассказал, за счет чего стала возможной программа газификации

Медведев рассказал, за счет чего стала возможной программа газификации - РИА Новости, 12.01.2023

Медведев рассказал, за счет чего стала возможной программа газификации

Партия "Единая Россия" и правительство РФ сыграли важную роль во внедрении программы газификации российских регионов, заявил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:52

2023-01-12T16:52

2023-01-12T16:58

дмитрий медведев

россия

ленинградская область

санкт-петербург

единая россия

газпром

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и правительство РФ сыграли важную роль во внедрении программы газификации российских регионов, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Газпром" - большая и серьёзная организация, но даже у неё денег на всё не хватает. У нас гигантская страна. Для того, чтобы протащить трубы, требуются огромные деньги. И эти деньги невозможно взять у людей, по понятным причинам... Поэтому нужно было, чтобы партийные усилия соединились с государством" , - сказал он. Медведев также отметил, что в настоящее время программа газификации носит бессрочный характер. "Но это не означает, что её не надо закончить", - добавил замглавы Совбеза России. В рамках рабочей поездки в Петербург Медведев посетил подключенное к газу домовладение в деревне "Большое Варево" Гатчинского района Ленинградской области. Всего в деревне 240 домовладений из них газифицировано 59. Жители подали 94 заявки на догазификацию. Компания "Газпром" и правительство Ленинградской области реализуют пятилетнюю программу газификации региона. До конца 2025 года в регионе планируется построить 124 межпоселковых газопровода общей длиной 2 тысячи километров, обеспечить природным газом 412 населенных пунктов, а также 100 котельных.

https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844435753.html

https://ria.ru/20230112/ugol-1844426770.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, россия, ленинградская область, санкт-петербург, единая россия, газпром