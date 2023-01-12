https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844403829.html

Медведев призвал регионы не снижать темпы работы по социальной газификации

Медведев призвал регионы не снижать темпы работы по социальной газификации - РИА Новости, 12.01.2023

Медведев призвал регионы не снижать темпы работы по социальной газификации

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил регионы в 2023 году не снижать темпов работы по социальной газификации. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:49

2023-01-12T14:49

2023-01-12T15:15

дмитрий медведев

экономика

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ленинградская область

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил регионы в 2023 году не снижать темпов работы по социальной газификации.Медведев в четверг проводит в Ленинградской области совещание по вопросам реализации инициатив "Единой России" по социальной газификации субъектов РФ."По решению президента программа социальной газификации теперь не имеет финального срока, как это было раньше. Она должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты показатели, которые являются для нашей страны оптимальными... Поэтому в 2023 году важно не снижать темпов работы. Это касается всех регионов, которые вовлечены в программу", - сказал Медведев в ходе совещания.Он также напомнил, что минимальный размер субсидии на социальную газификацию составляет 100 тысяч рублей, всего же на софинансирование расходов правительство РФ направит в ближайшее время около 2,5 миллиардов рублей. Он также попросил регионы ускорить принятие необходимых нормативных актов, чтобы все категории льготников, кому положена субсидия от государства, могли получить ее. Председатель ЕР также попросил секретарей региональных отделений партии обратить на это "самое пристальное внимание". "Здесь никаких промедлений быть не должно", - добавил он.Социально ориентированная газификация предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Программа социальной газификации 30 ноября стала бессрочной.

https://ria.ru/20221212/gazifikatsiya-1837988785.html

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дмитрий медведев, экономика, россия, ленинградская область, единая россия