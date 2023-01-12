В Китае сообщили о новом ударе по Германии из-за борьбы с Россией
CCTV: экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщает китайский телеканал CCTV.
Берлин, как отмечается, не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран, в частности, из Казахстана. Для транзита сырья оттуда требуется российский нефтепровод "Дружба". В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти.
Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства.
"Будущие перспективы вызывают большое беспокойство", - резюмирует CCTV.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.
В конце декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская сторона. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения со стороны Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности поддержать данные поставки.
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