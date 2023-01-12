https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html

В Китае сообщили о новом ударе по Германии из-за борьбы с Россией

В Китае сообщили о новом ударе по Германии из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 12.01.2023

В Китае сообщили о новом ударе по Германии из-за борьбы с Россией

Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщает китайский телеканал CCTV. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T06:13

2023-01-12T06:13

2023-01-12T06:13

германия

россия

казтрансойл

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщает китайский телеканал CCTV.Берлин, как отмечается, не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран, в частности, из Казахстана. Для транзита сырья оттуда требуется российский нефтепровод "Дружба". В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти.Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства."Будущие перспективы вызывают большое беспокойство", - резюмирует CCTV.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.В конце декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом."Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская сторона. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения со стороны Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности поддержать данные поставки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия, россия, казтрансойл, транснефть, нефть, в мире