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Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США - РИА Новости, 12.01.2023
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Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США
Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США - РИА Новости, 12.01.2023
Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США
Ситуация с беспорядками в Бразилии напоминает историю с избранием президентом США Джо Байдена, когда сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, захватили... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:52
2023-01-12T12:52
в мире
дональд трамп
владимир джабаров
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Бразилии напоминает историю с избранием президентом США Джо Байдена, когда сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, захватили Белый дом, но в Бразилии такая попытка была также обречена на провал, потому что президент Бразилии Лула да Силва - сильный кандидат, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "Это очень напоминает ситуацию в Белом доме, когда после избрания Байдена трамписты захватили Белый дом, устроили там бучу, потом все это было подавлено. Тут похожий сценарий пытались разыграть в Бразилии… Эта попытка была обречена на провал, потому что Лула (Лула да Силва – президент Бразилии – ред.) - сильный кандидат", - сказал он журналистам. По словам спикера СФ, разрыв в поддержке бывшего президента Бразилии Жаира Болносару и Лулы да Сильвы был небольшим. Как отметил Джабаров, Россия заинтересована в стабильности в Бразилии. "Попытка переворота там бы не прошла, поскольку как только были введены воинские части в столицу, все сошло на нет", - подчеркнул он. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы. Матвиенко 1 января представляла Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Шестого января 2021 года толпа сторонников тогдашнего президента Трампа ворвалась в Капитолий и временно задержала утверждение итогов президентских выборов. Погибли несколько человек, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Трамп к тому времени уже покинул Белый дом.
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html
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в мире, дональд трамп, владимир джабаров, джо байден, сша, россия, бразилия, совет федерации рф
В мире, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Джо Байден, США, Россия, Бразилия, Совет Федерации РФ
12:52 12.01.2023
 
Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США

Сенатор Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с ситуацией в США после избрания Байдена

© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Бразилии напоминает историю с избранием президентом США Джо Байдена, когда сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, захватили Белый дом, но в Бразилии такая попытка была также обречена на провал, потому что президент Бразилии Лула да Силва - сильный кандидат, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Это очень напоминает ситуацию в Белом доме, когда после избрания Байдена трамписты захватили Белый дом, устроили там бучу, потом все это было подавлено. Тут похожий сценарий пытались разыграть в Бразилии… Эта попытка была обречена на провал, потому что Лула (Лула да Силва – президент Бразилии – ред.) - сильный кандидат", - сказал он журналистам.
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По словам спикера СФ, разрыв в поддержке бывшего президента Бразилии Жаира Болносару и Лулы да Сильвы был небольшим.
"Когда вот такой небольшой разрыв, конечно, есть силы, которые пытаются использовать ситуацию для каких-то попыток переворота или создания нестабильности в стране", - добавил сенатор.
Как отметил Джабаров, Россия заинтересована в стабильности в Бразилии.
"Попытка переворота там бы не прошла, поскольку как только были введены воинские части в столицу, все сошло на нет", - подчеркнул он.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы. Матвиенко 1 января представляла Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Шестого января 2021 года толпа сторонников тогдашнего президента Трампа ворвалась в Капитолий и временно задержала утверждение итогов президентских выборов. Погибли несколько человек, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Трамп к тому времени уже покинул Белый дом.
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