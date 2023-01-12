https://ria.ru/20230112/braziliya-1844366341.html

Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США

Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США - РИА Новости, 12.01.2023

Джабаров сравнил беспорядки в Бразилии с захватом Белого дома в США

Ситуация с беспорядками в Бразилии напоминает историю с избранием президентом США Джо Байдена, когда сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, захватили... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:52

2023-01-12T12:52

2023-01-12T12:52

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Бразилии напоминает историю с избранием президентом США Джо Байдена, когда сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, захватили Белый дом, но в Бразилии такая попытка была также обречена на провал, потому что президент Бразилии Лула да Силва - сильный кандидат, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "Это очень напоминает ситуацию в Белом доме, когда после избрания Байдена трамписты захватили Белый дом, устроили там бучу, потом все это было подавлено. Тут похожий сценарий пытались разыграть в Бразилии… Эта попытка была обречена на провал, потому что Лула (Лула да Силва – президент Бразилии – ред.) - сильный кандидат", - сказал он журналистам. По словам спикера СФ, разрыв в поддержке бывшего президента Бразилии Жаира Болносару и Лулы да Сильвы был небольшим. Как отметил Джабаров, Россия заинтересована в стабильности в Бразилии. "Попытка переворота там бы не прошла, поскольку как только были введены воинские части в столицу, все сошло на нет", - подчеркнул он. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы. Матвиенко 1 января представляла Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Шестого января 2021 года толпа сторонников тогдашнего президента Трампа ворвалась в Капитолий и временно задержала утверждение итогов президентских выборов. Погибли несколько человек, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Трамп к тому времени уже покинул Белый дом.

https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html

https://ria.ru/20230111/ssha-1843967799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, владимир джабаров, джо байден, сша, россия, бразилия, совет федерации рф