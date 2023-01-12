https://ria.ru/20230112/bayden-1844276758.html

Пресс-секретарь Байдена вывела американцев из себя одной фразой

Пресс-секретарь Байдена вывела американцев из себя одной фразой - РИА Новости, 12.01.2023

Пресс-секретарь Байдена вывела американцев из себя одной фразой

Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T05:37

2023-01-12T05:37

2023-01-12T05:37

в мире

джо байден

карин жан-пьер

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо Байдена."Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Пользователи сочли заявление пресс-секретаря лживым."Защищать Байдена, должно быть, непростая работа", - сыронизировал Matthew Huff."Мне очень нравится, как она откровенно лжет нам в лицо и действительно верит в то, что говорит", - заявил Joseph Talmadge."Когда кто-то неправильно обращается с секретной информацией, это преступление, но когда это делает он (Байден. – ред.), это нормально", - заметил Donnie Bradshaw."Никогда раньше пресс-секретари Белого дома не говорили так много, но с такой малой долей правды и честности", - указал Mr F."Как может вся эта компания думать, что американская общественность настолько глупа?" – задался вопросом Joe Scambait."Как вице-президент Байден никогда не должен был владеть секретными документами. Как он мог их получить, а затем потерять над ними контроль?" – спросил Ozzie Man."Вся администрация - это клоунское шоу!" – резюмировал lngleg.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Как сообщил телеканал АВС, комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование касательного того, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.

https://ria.ru/20230112/snouden-1844275321.html

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в мире, джо байден, карин жан-пьер, дональд трамп, сша