Исследование показало, какие автомобили россияне покупали чаще всего
"СберАвто": Hyundai, Kia и Lada имели наибольшую популярность у россиян в 2022 году
Автомобили Hyundai. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались автомобили марок Hyundai, Kia и Lada, выяснили аналитики сервиса "СберАвто" и платежного провайдера "ЮKassa", результаты исследования есть у РИА Новости.
"В рейтинге особенно полюбившихся россиянам марок лидируют корейские Kia и Hyundai: автомобили этих брендов предпочли 10% и 9% покупателей соответственно. Третье место занимают автомобили Lada - их выбрали 8% пользователей сервиса", - выяснили аналитики и отметили, что четвертое и пятое места заняли Nissan (7%) и Toyota (6%).
Самой популярной моделью 2022 года стал Hyundai Solaris, за ним по популярности идут - Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus. Медианный чек на покупку Hyundai Solaris составил 750 тысяч рублей (685 тысяч рублей в 2021 году), Kia Rio - 842,5 тысячи рублей (850 тысяч рублей в 2021 году), Lada Granta - 570 тысяч рублей (430 тысяч рублей в 2021 году), а Ford Focus обошелся в 534 тысячи рублей (413 тысяч рублей в 2021 году). Среди "китайцев" 44% всех проданных авто были марки Chery, 14% - Haval, 13% - Geely. Наиболее востребованными стали модели Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro бренда Chery.
Кроме того, специалисты выяснили, производители из каких стран наиболее востребованы у россиян. Эта статистика отличается от "модельной" - модель из одной страны может превалировать на рынке РФ, но в другой стране одновременно может быть большее предложение по брендам и линейкам авто. Так, первое место в статистике по странам заняли японские автомобили с долей сделок в 23%, второе – корейские (20%), третье – немецкие (19%). Следом идут российские (12%), американские (8%), китайские (8%) и французские (6%) авто.
Аналитики отметили, что общий медианный чек на онлайн-покупку автомобилей в прошлом году составил 980 тысяч рублей, что на 190 тысяч больше, чем в 2021 году. При этом машины стали чаще покупать в кредит - в 2022 году на кредиты пришлось 89% всех сделок против 70% в 2021 году. Чаще всего автомобили приобретали онлайн в Москве (каждая четвертая сделка), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Уфе.
Еще российские автолюбители в 2022 году стали больше тратиться на автозапчасти: обороты платежей интернет-магазинов, продающих эти товары, стали на 8% больше, чем в 2021 году, количество покупок осталось на уровне 2021 года, а средний чек вырос на 8%, до 4839 рублей. При этом большинство заказов были в размере 3-8 тысяч рублей - 26%, что меньше 24% в 2021 году. А вот более "дорогих" заказов стало больше: количество покупок на 30-50 тысяч рублей выросло по сравнению с 2021 годом на 8%, 50-80 тысяч рублей - на 20%, 80-100 тысяч рублей - на 42%, заключили аналитики.