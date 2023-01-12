https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

Исследование показало, какие автомобили россияне покупали чаще всего

Исследование показало, какие автомобили россияне покупали чаще всего - РИА Новости, 12.01.2023

Исследование показало, какие автомобили россияне покупали чаще всего

Наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались автомобили марок Hyundai, Kia и Lada, выяснили аналитики сервиса "СберАвто" и платежного... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T03:58

2023-01-12T03:58

2023-01-12T03:58

россия

авто

москва

санкт-петербург

ford motor

hyundai genesis

kia rio

lada vesta

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались автомобили марок Hyundai, Kia и Lada, выяснили аналитики сервиса "СберАвто" и платежного провайдера "ЮKassa", результаты исследования есть у РИА Новости. Самой популярной моделью 2022 года стал Hyundai Solaris, за ним по популярности идут - Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus. Медианный чек на покупку Hyundai Solaris составил 750 тысяч рублей (685 тысяч рублей в 2021 году), Kia Rio - 842,5 тысячи рублей (850 тысяч рублей в 2021 году), Lada Granta - 570 тысяч рублей (430 тысяч рублей в 2021 году), а Ford Focus обошелся в 534 тысячи рублей (413 тысяч рублей в 2021 году). Среди "китайцев" 44% всех проданных авто были марки Chery, 14% - Haval, 13% - Geely. Наиболее востребованными стали модели Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro бренда Chery. Кроме того, специалисты выяснили, производители из каких стран наиболее востребованы у россиян. Эта статистика отличается от "модельной" - модель из одной страны может превалировать на рынке РФ, но в другой стране одновременно может быть большее предложение по брендам и линейкам авто. Так, первое место в статистике по странам заняли японские автомобили с долей сделок в 23%, второе – корейские (20%), третье – немецкие (19%). Следом идут российские (12%), американские (8%), китайские (8%) и французские (6%) авто. Аналитики отметили, что общий медианный чек на онлайн-покупку автомобилей в прошлом году составил 980 тысяч рублей, что на 190 тысяч больше, чем в 2021 году. При этом машины стали чаще покупать в кредит - в 2022 году на кредиты пришлось 89% всех сделок против 70% в 2021 году. Чаще всего автомобили приобретали онлайн в Москве (каждая четвертая сделка), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Уфе. Еще российские автолюбители в 2022 году стали больше тратиться на автозапчасти: обороты платежей интернет-магазинов, продающих эти товары, стали на 8% больше, чем в 2021 году, количество покупок осталось на уровне 2021 года, а средний чек вырос на 8%, до 4839 рублей. При этом большинство заказов были в размере 3-8 тысяч рублей - 26%, что меньше 24% в 2021 году. А вот более "дорогих" заказов стало больше: количество покупок на 30-50 тысяч рублей выросло по сравнению с 2021 годом на 8%, 50-80 тысяч рублей - на 20%, 80-100 тысяч рублей - на 42%, заключили аналитики.

https://ria.ru/20230111/avto-1844023641.html

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