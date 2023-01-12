https://ria.ru/20230112/abdrazakov-1844448345.html
Ильдар Абдразаков выступит в Мариинке в январе в двух постановках
Ильдар Абдразаков выступит в Мариинке в январе в двух постановках - РИА Новости, 12.01.2023
Ильдар Абдразаков выступит в Мариинке в январе в двух постановках
Всемирно известный бас Ильдар Абдразаков примет участие в двух постановках опер Верди в Мариинском театре – в "Аттиле" 29 января и "Сицилийской вечерне" 31... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:41
2023-01-12T17:41
2023-01-12T17:41
культура
новости культуры
ильдар абдразаков
валерий гергиев
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опера
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Всемирно известный бас Ильдар Абдразаков примет участие в двух постановках опер Верди в Мариинском театре – в "Аттиле" 29 января и "Сицилийской вечерне" 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе певца. Воинственный вождь гуннов Аттила – одна из коронных партий артиста. В этой роли Абдразаков дебютировал в 2010 году, и с тех пор это один из его любимых персонажей. Он регулярно исполняет эту партию в спектакле Мариинского театра в постановке Артуро Гамы. По словам самого певца, он мечтал ее спеть с юности, когда впервые увидел запись спектакля театра "Ла Скала" под управлением Рикардо Мути. "Я влюбился в оперное искусство благодаря "Аттиле" и тому спектаклю. Прошло лет пятнадцать, и меня пригласили в Метрополитен-оперу на постановку "Аттилы". За пультом – Рикардо Мути, а одну из партий пел знаменитый бас Сэмюэл Рэйми, которого я видел всегда только в записи. И я был на сцене с этими двумя гигантами. Это было чудо", — рассказал артист. Для собственного режиссерского дебюта в 2019 году Абдразаков выбрал именно эту оперу Верди. Второй спектакль, в котором звезда выступит на сцене Мариинки, — "Сицилийская вечерня", появился в театре в 2017-м, в том числе благодаря певцу. Именно он предложил худруку Валерию Гергиеву поставить его. "Столь развернутую басовую партию, какую Верди предназначил герою Джованни да Прочиде, которую исполняет Абдразаков, редко встретишь в опере", — поясняют в пресс-службе. Замысел осуществил режиссер Арно Бернар. В своей постановке он перенес действие из Сицилии ХIII века в Нью-Йорк в эпоху, знакомую по фильмам "Крестный отец" и "Однажды в Америке". А борьба сицилийцев против захватчиков-французов, как было в оригинальном либретто, обернулась в его версии стремлением итальянских иммигрантов к осуществлению американской мечты. Оба спектакля пройдут под управлением маэстро Гергиева.
https://ria.ru/20221210/muzyka-1837637930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ильдар абдразаков, валерий гергиев, мариинский театр, театр, опера
Культура, Новости культуры, Ильдар Абдразаков, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Театр, Опера
Ильдар Абдразаков выступит в Мариинке в январе в двух постановках
Ильдар Абдразаков выступит в Мариинке в январе в операх "Аттила" и "Сицилийская вечерня"
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Всемирно известный бас Ильдар Абдразаков примет участие в двух постановках опер Верди в Мариинском театре – в "Аттиле" 29 января и "Сицилийской вечерне" 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе певца.
Воинственный вождь гуннов Аттила – одна из коронных партий артиста. В этой роли Абдразаков дебютировал в 2010 году, и с тех пор это один из его любимых персонажей. Он регулярно исполняет эту партию в спектакле Мариинского театра в постановке Артуро Гамы.
По словам самого певца, он мечтал ее спеть с юности, когда впервые увидел запись спектакля театра "Ла Скала" под управлением Рикардо Мути.
"Я влюбился в оперное искусство благодаря "Аттиле" и тому спектаклю. Прошло лет пятнадцать, и меня пригласили в Метрополитен-оперу на постановку "Аттилы". За пультом – Рикардо Мути, а одну из партий пел знаменитый бас Сэмюэл Рэйми, которого я видел всегда только в записи. И я был на сцене с этими двумя гигантами. Это было чудо", — рассказал артист.
Для собственного режиссерского дебюта в 2019 году Абдразаков выбрал именно эту оперу Верди.
Второй спектакль, в котором звезда выступит на сцене Мариинки, — "Сицилийская вечерня", появился в театре в 2017-м, в том числе благодаря певцу. Именно он предложил худруку Валерию Гергиеву поставить его. "Столь развернутую басовую партию, какую Верди предназначил герою Джованни да Прочиде, которую исполняет Абдразаков, редко встретишь в опере", — поясняют в пресс-службе.
Замысел осуществил режиссер Арно Бернар. В своей постановке он перенес действие из Сицилии ХIII века в Нью-Йорк в эпоху, знакомую по фильмам "Крестный отец" и "Однажды в Америке". А борьба сицилийцев против захватчиков-французов, как было в оригинальном либретто, обернулась в его версии стремлением итальянских иммигрантов к осуществлению американской мечты.
Оба спектакля пройдут под управлением маэстро Гергиева.