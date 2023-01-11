https://ria.ru/20230111/zimin-1844120129.html

Суд заочно арестовал Бориса Зимина* по делу о махинациях с акциями BelkaCar

Суд заочно арестовал Бориса Зимина* по делу о махинациях с акциями BelkaCar - РИА Новости, 11.01.2023

Суд заочно арестовал Бориса Зимина* по делу о махинациях с акциями BelkaCar

Тверской суд Москвы в среду заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" предпринимателя Бориса Зимина*, обвиняемого в махинациях с 52% акций... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:52

2023-01-11T13:52

2023-01-11T13:52

происшествия

борис зимин

россия

москва

александр антипов

алексей криворучко

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" предпринимателя Бориса Зимина*, обвиняемого в махинациях с 52% акций каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Алексей Криворучко. Как следует из ходатайства, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar", совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на 567 миллионов рублей. Уголовное дело объединено с делом о предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar, возбужденным в отношении коммерсантов Ральфа Новака и Фабиана Кройхера. Дело было возбуждено по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей (текст экспертизы есть в распоряжении РИА Новости), что и легло в основу фабулы. Следователь заявил, что Зимин* находится за рубежом, в России инициировано его объявление в международный розыск. Прокурор поддержала ходатайство, а адвокат Александр Антипов возражал: он обратил внимание суда на то, что Зимин* давно живет в израильском городе Хайфа, и следователь мог уведомить его как защитника, так как его ордер находится уголовном деле уже полгода. "Подзащитный не знал до 2019 года соучредителей фирмы BRAG и BelkaCar и тем более не знал, что между ними существуют разногласия", - отметил адвокат. Ранее суд отправил в СИЗО Новака и Ильнура Азмуханова - сотрудника российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел Bryanston Resources AG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; в России инициировано объявление Кройхера в международный розыск, он заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html

https://ria.ru/20230111/fesco-1844017632.html

https://ria.ru/20230111/moshennichestvo-1844037930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, борис зимин, россия, москва, александр антипов, алексей криворучко