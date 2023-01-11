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В Муравьевском парке появилась новая пара краснокнижных журавлей - РИА Новости, 11.01.2023
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В Муравьевском парке появилась новая пара краснокнижных журавлей
В Муравьевском парке появилась новая пара краснокнижных журавлей - РИА Новости, 11.01.2023
В Муравьевском парке появилась новая пара краснокнижных журавлей
Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области стали парой, сообщается в телеграм-канале парка. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:18
2023-01-11T11:18
хорошие новости
китай
россия
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области стали парой, сообщается в телеграм-канале парка. "Продолжаем любоваться поведением птиц в записи. Тёплый погожий день способствовал игре гормонов наших новоиспеченных супругов", - говорится в сообщении. В октябре пара японских журавлей Снеговик и Нико стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья. Учёные надеялись на создание новой журавлиной пары. В новом вольере в Муравьевском парке установили камеры, трансляция идёт круглосуточно. Снеговик - это потомок Кивили и Оки, которые трагически погибли зимой прошлого года при задымлении вольера. Нико - самка, рожденная в якутском зоопарке "Орто-Дой". В новогодние праздники Снеговик и Нико активно выражали свои эмоции. "Очевидно, что Снеговик уже не может сдерживать свои симпатии к Нико, а она пока пытается аккуратничать, но явно отвечает взаимностью", - отметили учёные. Между тем, выпускница Хинганского заповедника Приамурья Снежинка зимует в Китае рядом с прилегающими тростниковыми и рисовыми плантациями. О перемещениях краснокнижной птицы в своем телеграм-канале рассказал биолог-охотовед Антон Сасин. Уже полтора месяца Снежинка зимует на берегу устья реки Ляохэ. Скриншот с треком движения птицы показывает, что Снежинка позволяет себе отлучаться лишь на ближайшие острова в дельте реки. Самые дальние перелеты редкой птицы за декабрь и январь не превысили пяти километров. Судьба другого амурского журавля, Лантая, так и осталась невыясненной. В конце ноября он, судя по анимации передвижений, на одном из болот Китая был ранен, откуда перевезён в соседнюю деревню. Сигнал с датчика птицы пропал. К поиску подключили местную полицию и волонтеров, но результата пока нет. Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году был образован первый государственный заповедник — Баргузинский на берегу Байкала. В настоящее время в России существует около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, общая площадь которых составляет 203 млн га. Муравьёвский парк расположен на территории одноимённого заказника. Его земли относятся к водно-болотным угодьям международного значения. Их защита - главная цель создания Муравьёвского заказника. Отдельное внимание уделяется защите и сохранению многочисленных птиц, для которых водно-болотные угодья служат средой обитания.
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китай, россия, амурская область, общество
Хорошие новости, Китай, Россия, Амурская область, Общество
11:18 11.01.2023
 
В Муравьевском парке появилась новая пара краснокнижных журавлей

Краснокнижные журавли Снеговик и Нико в Муравьевском парке образовали пару

© Фото : Муравьевский парк устойчивого природопользованияКраснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области
Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Муравьевский парк устойчивого природопользования
Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области стали парой, сообщается в телеграм-канале парка.
"Продолжаем любоваться поведением птиц в записи. Тёплый погожий день способствовал игре гормонов наших новоиспеченных супругов", - говорится в сообщении.
В октябре пара японских журавлей Снеговик и Нико стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья. Учёные надеялись на создание новой журавлиной пары. В новом вольере в Муравьевском парке установили камеры, трансляция идёт круглосуточно. Снеговик - это потомок Кивили и Оки, которые трагически погибли зимой прошлого года при задымлении вольера. Нико - самка, рожденная в якутском зоопарке "Орто-Дой".
В новогодние праздники Снеговик и Нико активно выражали свои эмоции. "Очевидно, что Снеговик уже не может сдерживать свои симпатии к Нико, а она пока пытается аккуратничать, но явно отвечает взаимностью", - отметили учёные.
Между тем, выпускница Хинганского заповедника Приамурья Снежинка зимует в Китае рядом с прилегающими тростниковыми и рисовыми плантациями. О перемещениях краснокнижной птицы в своем телеграм-канале рассказал биолог-охотовед Антон Сасин.
© Фото : Муравьевский парк устойчивого природопользованияКраснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области
Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Муравьевский парк устойчивого природопользования
Краснокнижные журавли Снеговик и Нико Муравьёвского парка в Амурской области
Уже полтора месяца Снежинка зимует на берегу устья реки Ляохэ. Скриншот с треком движения птицы показывает, что Снежинка позволяет себе отлучаться лишь на ближайшие острова в дельте реки. Самые дальние перелеты редкой птицы за декабрь и январь не превысили пяти километров.
Судьба другого амурского журавля, Лантая, так и осталась невыясненной. В конце ноября он, судя по анимации передвижений, на одном из болот Китая был ранен, откуда перевезён в соседнюю деревню. Сигнал с датчика птицы пропал. К поиску подключили местную полицию и волонтеров, но результата пока нет.
Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году был образован первый государственный заповедник — Баргузинский на берегу Байкала. В настоящее время в России существует около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, общая площадь которых составляет 203 млн га.
Муравьёвский парк расположен на территории одноимённого заказника. Его земли относятся к водно-болотным угодьям международного значения. Их защита - главная цель создания Муравьёвского заказника. Отдельное внимание уделяется защите и сохранению многочисленных птиц, для которых водно-болотные угодья служат средой обитания.
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