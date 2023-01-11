https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844045796.html
В США нашли Зеленскому подходящее место
В США нашли Зеленскому подходящее место - РИА Новости, 11.01.2023
В США нашли Зеленскому подходящее место
Пользователи Twitter жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:12
2023-01-11T10:12
2023-01-11T11:46
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус".В социальной сети возмутились, что политик тратит время на церемонию, к которой не имеет никакого отношения, в то время как его страна находится в состоянии конфликта. Некоторые, наоборот, отметили, что на таком мероприятии ему самое место."У него есть время обратиться к Голливуду? Похоже, он готов выпросить еще немного денег от американцев!" — прокомментировал tomlin_ed."А что вы ожидаете? Изображение Украины в СМИ — это голливудская постановка, а Зеленский — исполнитель главной роли", — отметил zulu934."Разве он не должен воевать? Он проводит больше времени здесь и в других странах, чем в той, которой он якобы руководит. Разве он не лишил нас достаточно денег, чтобы отсиживаться у себя, или ему нужны еще миллиарды?!" — возмутился EternalVigilan6."Дайте уже ему "Золотой глобус" за актерскую игру…" — пошутил crovax98.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, twitter, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Twitter, НАТО
10:12 11.01.2023 (обновлено: 11:46 11.01.2023)
В США нашли Зеленскому подходящее место
Пользователей Twitter возмутило выступление Владимира Зеленского на "Золотом глобусе"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Пользователи Twitter
жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус".
В социальной сети возмутились, что политик тратит время на церемонию, к которой не имеет никакого отношения, в то время как его страна находится в состоянии конфликта. Некоторые, наоборот, отметили, что на таком мероприятии ему самое место.
"У него есть время обратиться к Голливуду? Похоже, он готов выпросить еще немного денег от американцев!" — прокомментировал tomlin_ed.
"А что вы ожидаете? Изображение Украины в СМИ — это голливудская постановка, а Зеленский — исполнитель главной роли", — отметил zulu934.
"В какой категории он получил номинацию?" — сыронизировал ManekshawSam_.
"Разве он не должен воевать? Он проводит больше времени здесь и в других странах, чем в той, которой он якобы руководит. Разве он не лишил нас достаточно денег, чтобы отсиживаться у себя, или ему нужны еще миллиарды?!" — возмутился EternalVigilan6.
"Почему? Он ведь не знаменитость! Или это потому, что он бывший актер? В первую очередь он — вор!" — пожаловался jetsel3323.
"Дайте уже ему "Золотой глобус" за актерскую игру…" — пошутил crovax98.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США
и их союзники по НАТО
продолжают отправлять Киеву
оружие на десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.