https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844045796.html

В США нашли Зеленскому подходящее место

В США нашли Зеленскому подходящее место - РИА Новости, 11.01.2023

В США нашли Зеленскому подходящее место

Пользователи Twitter жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:12

2023-01-11T10:12

2023-01-11T11:46

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус".В социальной сети возмутились, что политик тратит время на церемонию, к которой не имеет никакого отношения, в то время как его страна находится в состоянии конфликта. Некоторые, наоборот, отметили, что на таком мероприятии ему самое место."У него есть время обратиться к Голливуду? Похоже, он готов выпросить еще немного денег от американцев!" — прокомментировал tomlin_ed."А что вы ожидаете? Изображение Украины в СМИ — это голливудская постановка, а Зеленский — исполнитель главной роли", — отметил zulu934."Разве он не должен воевать? Он проводит больше времени здесь и в других странах, чем в той, которой он якобы руководит. Разве он не лишил нас достаточно денег, чтобы отсиживаться у себя, или ему нужны еще миллиарды?!" — возмутился EternalVigilan6."Дайте уже ему "Золотой глобус" за актерскую игру…" — пошутил crovax98.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230111/pakistan-1844030529.html

https://ria.ru/20230111/koridor-1844036703.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, twitter, нато