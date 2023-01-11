Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле
В Вологде из-за трещины на стекле вынужденно приземлился самолет Як-40, летевший в Котлас
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСамолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
Самолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины на стекле, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСамолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
Самолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
"По предварительным данным, 10 января самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пассажиров на резервном самолете отправили в аэропорт Великий Устюг, а затем наземным транспортом доставили в пункт назначения.
Вологодская транспортная прокуратура в связи с инцидентом с самолетом Як-40 Вологодского авиационного предприятия проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.