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Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле - РИА Новости, 11.01.2023
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Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле
Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле - РИА Новости, 11.01.2023
Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле
Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины на стекле, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:20
2023-01-11T15:20
происшествия
вологда
северо-западная транспортная прокуратура
пулково (аэропорт)
як-40
котлас
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины на стекле, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 10 января самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пассажиров на резервном самолете отправили в аэропорт Великий Устюг, а затем наземным транспортом доставили в пункт назначения. Вологодская транспортная прокуратура в связи с инцидентом с самолетом Як-40 Вологодского авиационного предприятия проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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происшествия, вологда, северо-западная транспортная прокуратура, пулково (аэропорт), як-40, котлас, санкт-петербург, россия
Происшествия, Вологда, Северо-Западная транспортная прокуратура, Пулково (аэропорт), Як-40, Котлас, Санкт-Петербург, Россия
15:20 11.01.2023
 
Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле

В Вологде из-за трещины на стекле вынужденно приземлился самолет Як-40, летевший в Котлас

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСамолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
Самолет Як-40 АО Вологодское авиационное предприятие после вынужденной посадки в аэропорту Вологда - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины на стекле, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСамолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
Самолет Як-40 АО Вологодское авиационное предприятие после вынужденной посадки в аэропорту Вологда - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Як-40 АО "Вологодское авиационное предприятие" после вынужденной посадки в аэропорту Вологда
"По предварительным данным, 10 января самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пассажиров на резервном самолете отправили в аэропорт Великий Устюг, а затем наземным транспортом доставили в пункт назначения.
Вологодская транспортная прокуратура в связи с инцидентом с самолетом Як-40 Вологодского авиационного предприятия проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:28
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем
 
ПроисшествияВологдаСеверо-Западная транспортная прокуратураПулково (аэропорт)Як-40КотласСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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