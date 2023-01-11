https://ria.ru/20230111/yak-1844151490.html

Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле

Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле - РИА Новости, 11.01.2023

Самолет Як-40 вынужденно приземлился в Вологде из-за трещины на стекле

Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины на стекле, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:20

2023-01-11T15:20

2023-01-11T15:20

происшествия

вологда

северо-западная транспортная прокуратура

пулково (аэропорт)

як-40

котлас

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844150351_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_97f0cd0d79a6c08e46d6bf8c952cb05f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины на стекле, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 10 января самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пассажиров на резервном самолете отправили в аэропорт Великий Устюг, а затем наземным транспортом доставили в пункт назначения. Вологодская транспортная прокуратура в связи с инцидентом с самолетом Як-40 Вологодского авиационного предприятия проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html

вологда

котлас

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вологда, северо-западная транспортная прокуратура, пулково (аэропорт), як-40, котлас, санкт-петербург, россия