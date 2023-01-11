https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну - РИА Новости, 11.01.2023
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:32
2023-01-11T11:32
2023-01-11T12:14
в мире
йенс столтенберг
россия
украина
нато
евросоюз
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке Украины.По его словам, этот документ "окончательно помещает Евросоюз в американское лоно НАТО".По мнению чиновника, таким образом главы организаций хотят развязать крупные военные действия.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен днем ранее подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. Документ подразумевает сотрудничество в противостоянии "представляющих вызовы" НАТО и ЕС государствам, таким как Россия и Китай.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230111/obeschanie-1844017845.html
https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_310:332:2598:2048_1920x0_80_0_0_c7541ca57c0598f9384fb3f2f759631e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато, евросоюз, франция
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз, Франция
11:32 11.01.2023 (обновлено: 12:14 11.01.2023)
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну
Французский политик Филиппо: безумцы в ЕС и НАТО планируют начать мировую войну
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter
подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке Украины.
По его словам, этот документ "окончательно помещает Евросоюз в американское лоно НАТО".
По мнению чиновника, таким образом главы организаций хотят развязать крупные военные действия.
"Гиперагрессивное соглашение против Москвы. Эти безумцы планируют мировую войну", — резюмировал Филиппо.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен днем ранее подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.
Документ подразумевает сотрудничество в противостоянии "представляющих вызовы" НАТО и ЕС государствам, таким как Россия и Китай.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.