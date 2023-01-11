https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html

Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну

Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну - РИА Новости, 11.01.2023

Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:32

2023-01-11T11:32

2023-01-11T12:14

в мире

йенс столтенберг

россия

украина

нато

евросоюз

франция

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке Украины.По его словам, этот документ "окончательно помещает Евросоюз в американское лоно НАТО".По мнению чиновника, таким образом главы организаций хотят развязать крупные военные действия.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен днем ранее подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. Документ подразумевает сотрудничество в противостоянии "представляющих вызовы" НАТО и ЕС государствам, таким как Россия и Китай.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230111/obeschanie-1844017845.html

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в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато, евросоюз, франция