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Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну - РИА Новости, 11.01.2023
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Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну - РИА Новости, 11.01.2023
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:32
2023-01-11T12:14
в мире
йенс столтенберг
россия
украина
нато
евросоюз
франция
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке Украины.По его словам, этот документ "окончательно помещает Евросоюз в американское лоно НАТО".По мнению чиновника, таким образом главы организаций хотят развязать крупные военные действия.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен днем ранее подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. Документ подразумевает сотрудничество в противостоянии "представляющих вызовы" НАТО и ЕС государствам, таким как Россия и Китай.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230111/obeschanie-1844017845.html
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в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато, евросоюз, франция
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз, Франция
11:32 11.01.2023 (обновлено: 12:14 11.01.2023)
 
Французский политик заявил о желании ЕС и НАТО начать мировую войну

Французский политик Филиппо: безумцы в ЕС и НАТО планируют начать мировую войну

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter подписанную ЕС и Североатлантическим альянсом совместную декларацию о поддержке Украины.
По его словам, этот документ "окончательно помещает Евросоюз в американское лоно НАТО".
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 02:04
Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине
По мнению чиновника, таким образом главы организаций хотят развязать крупные военные действия.

"Гиперагрессивное соглашение против Москвы. Эти безумцы планируют мировую войну", — резюмировал Филиппо.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен днем ранее подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.
Документ подразумевает сотрудничество в противостоянии "представляющих вызовы" НАТО и ЕС государствам, таким как Россия и Китай.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:52
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
 
В миреЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаНАТОЕвросоюзФранция
 
 
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