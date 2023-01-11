https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html

Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз

Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз - РИА Новости, 11.01.2023

Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз

Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:01

2023-01-11T10:01

2023-01-11T10:01

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в среду. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с приостановлением подачи тепла в ряде многоквартирных домов Центрального района Волгограда. В настоящее время без отопления остаются три многоквартирных дома по улице Рокоссовского города Волгограда, теплоснабжение в остальных домах восстановлено", - говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, отопление было отключено из-за аварии на трубопроводе, сейчас идут восстановительные работы. В Волгограде уже несколько дней стоят морозы, в среду температура опустилась до -22°С.

https://ria.ru/20230110/dom-1843878142.html

волгоград

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, волгоградская область