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Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз - РИА Новости, 11.01.2023
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Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз - РИА Новости, 11.01.2023
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз
Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:01
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происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в среду. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с приостановлением подачи тепла в ряде многоквартирных домов Центрального района Волгограда. В настоящее время без отопления остаются три многоквартирных дома по улице Рокоссовского города Волгограда, теплоснабжение в остальных домах восстановлено", - говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, отопление было отключено из-за аварии на трубопроводе, сейчас идут восстановительные работы. В Волгограде уже несколько дней стоят морозы, в среду температура опустилась до -22°С.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
10:01 11.01.2023
 
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз

Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с приостановлением подачи тепла в ряде многоквартирных домов Центрального района Волгограда. В настоящее время без отопления остаются три многоквартирных дома по улице Рокоссовского города Волгограда, теплоснабжение в остальных домах восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, отопление было отключено из-за аварии на трубопроводе, сейчас идут восстановительные работы.
В Волгограде уже несколько дней стоят морозы, в среду температура опустилась до -22°С.
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