https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз - РИА Новости, 11.01.2023
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз
Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз, прокуратура области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в среду. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с приостановлением подачи тепла в ряде многоквартирных домов Центрального района Волгограда. В настоящее время без отопления остаются три многоквартирных дома по улице Рокоссовского города Волгограда, теплоснабжение в остальных домах восстановлено", - говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, отопление было отключено из-за аварии на трубопроводе, сейчас идут восстановительные работы. В Волгограде уже несколько дней стоят морозы, в среду температура опустилась до -22°С.
https://ria.ru/20230110/dom-1843878142.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз
Жители Центрального района Волгограда остались без отопления в двадцатиградусный мороз