https://ria.ru/20230111/veterany-1844067029.html

В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.01.2023

В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:26

2023-01-11T11:26

2023-01-11T11:26

общество

госдума рф

лдпр

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_985:1033:2790:2048_1920x0_80_0_0_c9009638224e2917eb1ea9651eb2205e.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту. Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220506/veterany-1786934326.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, лдпр, великая отечественная война (1941-1945)