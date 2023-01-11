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В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.01.2023
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В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.01.2023
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:26
2023-01-11T11:26
общество
госдума рф
лдпр
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту. Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.
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общество, госдума рф, лдпр, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Великая Отечественная война (1941-1945)
11:26 11.01.2023
 
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту.
Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.
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ОбществоГосдума РФЛДПРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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