https://ria.ru/20230111/veterany-1844067029.html
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.01.2023
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:26
2023-01-11T11:26
2023-01-11T11:26
общество
госдума рф
лдпр
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту. Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220506/veterany-1786934326.html
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РИА Новости
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общество, госдума рф, лдпр, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, соответствующий законопроект
размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту.
Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.