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В Раде подсчитали расходы жителей западных стран на поддержку Украины - РИА Новости, 11.01.2023
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В Раде подсчитали расходы жителей западных стран на поддержку Украины
В Раде подсчитали расходы жителей западных стран на поддержку Украины - РИА Новости, 11.01.2023
В Раде подсчитали расходы жителей западных стран на поддержку Украины
Каждый эстонец перечислил на нужды Украины по 255 евро, а каждый поляк – 80 евро, заявил в среду глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:44
2023-01-11T17:48
даниил гетманцев
украина
эстония
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Каждый эстонец перечислил на нужды Украины по 255 евро, а каждый поляк – 80 евро, заявил в среду глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. В декабре эстонское издание Postimees сообщило, что Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента от ВВП. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров в 2022 году превысила 120 миллиардов долларов, говорится в "Отчете о финансовой стабильности, 2022" Национального банка Украины (НБУ). Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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даниил гетманцев, украина, эстония, верховная рада украины, латвия, польша, сша, в мире
Даниил Гетманцев, Украина, Эстония, Верховная Рада Украины, Латвия, Польша, США, В мире
17:44 11.01.2023 (обновлено: 17:48 11.01.2023)
 
В Раде подсчитали расходы жителей западных стран на поддержку Украины

Депутат Рады Гетманцев: каждый эстонец перечислил на нужды Украины по 255 евро, поляк — 80

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Каждый эстонец перечислил на нужды Украины по 255 евро, а каждый поляк – 80 евро, заявил в среду глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
В декабре эстонское издание Postimees сообщило, что Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента от ВВП.
"Каждый эстонец заплатил за победу Украины 255 евро; каждый американец – 184 евро; каждый латвиец 178 евро, а каждый поляк – 80 евро. Но самую большую цену платят украинцы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров в 2022 году превысила 120 миллиардов долларов, говорится в "Отчете о финансовой стабильности, 2022" Национального банка Украины (НБУ).
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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