Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП
Столтенберг приветствовал заявления НАТО о планах поставлять на Украину легкие танки и БМП
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации.
"Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза. Наша поддержка приводит к существенным изменениям", - заявил он перед совместным заседанием с Европейской комиссией.
В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским также заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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