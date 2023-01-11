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Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844098203.html
Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП
Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП - РИА Новости, 11.01.2023
Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:44
2023-01-11T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации. "Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза. Наша поддержка приводит к существенным изменениям", - заявил он перед совместным заседанием с Европейской комиссией. В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским также заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:44 11.01.2023
 
Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП

Столтенберг приветствовал заявления НАТО о планах поставлять на Украину легкие танки и БМП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации.
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
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"Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза. Наша поддержка приводит к существенным изменениям", - заявил он перед совместным заседанием с Европейской комиссией.
В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским также заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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