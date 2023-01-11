https://ria.ru/20230111/ukraina-1844098203.html

Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП

Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП - РИА Новости, 11.01.2023

Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:44

2023-01-11T12:44

2023-01-11T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации. "Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза. Наша поддержка приводит к существенным изменениям", - заявил он перед совместным заседанием с Европейской комиссией. В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским также заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр