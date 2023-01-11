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В Мурманске задержали мужчину, угнавшего автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 11.01.2023
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В Мурманске задержали мужчину, угнавшего автомобиль скорой помощи
В Мурманске задержали мужчину, угнавшего автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 11.01.2023
В Мурманске задержали мужчину, угнавшего автомобиль скорой помощи
Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который 3 января, возвращаясь из гостей, "спонтанно" угнал машину скорой помощи, устроил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:36
2023-01-11T14:36
происшествия
кандалакша
мурманская область
авто
россия
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который 3 января, возвращаясь из гостей, "спонтанно" угнал машину скорой помощи, устроил на ней аварию и скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как рассказали в полиции, вечером 3 января в полицию города Кандалакши поступило сообщение от работников медицинского учреждения об угоне машины скорой помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель "скорой" ненадолго отлучился, при этом оставил спецтранспорт заведённым с ключами в замке зажигания. На розыск автомобиля были ориентированы все патрульные экипажи наружных служб полиции. Вскоре правоохранители обнаружили его на одной из улиц города. На машине имелись повреждения. Следователи и эксперты провели осмотр салона, где обнаружили и изъяли отпечатки пальцев с рулевого колеса и другие следы. "Проведённая экспертиза показала, что они принадлежат ранее неоднократно судимому за разбой и кражи местному жителю, не имеющему водительского удостоверения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого, который признался в содеянном", - говорится в сообщении. Мужчина пояснил, он со своей собакой возвращался из гостей и проходил мимо больницы, возле которой увидел заведённый автомобиль со спецсигналами без водителя. К нему "спонтанно пришла мысль" угнать транспорт, чтобы быстрее добраться домой. Он сел за руль и поехал. Однако во время движения не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, припаркованной на обочине дороги около одного из частных домов. После аварии угонщик бросил микроавтобус и скрылся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Кроме того, ему грозит административная ответственность за управление машиной без прав.
https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html
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происшествия, кандалакша, мурманская область, авто, россия
Происшествия, Кандалакша, Мурманская область, Авто, Россия
14:36 11.01.2023
 
В Мурманске задержали мужчину, угнавшего автомобиль скорой помощи

Мурманские полицейские поймали угонщика автомобиля скорой помощи, устроившего на ней ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который 3 января, возвращаясь из гостей, "спонтанно" угнал машину скорой помощи, устроил на ней аварию и скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как рассказали в полиции, вечером 3 января в полицию города Кандалакши поступило сообщение от работников медицинского учреждения об угоне машины скорой помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель "скорой" ненадолго отлучился, при этом оставил спецтранспорт заведённым с ключами в замке зажигания.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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На розыск автомобиля были ориентированы все патрульные экипажи наружных служб полиции. Вскоре правоохранители обнаружили его на одной из улиц города. На машине имелись повреждения. Следователи и эксперты провели осмотр салона, где обнаружили и изъяли отпечатки пальцев с рулевого колеса и другие следы.
"Проведённая экспертиза показала, что они принадлежат ранее неоднократно судимому за разбой и кражи местному жителю, не имеющему водительского удостоверения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого, который признался в содеянном", - говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, он со своей собакой возвращался из гостей и проходил мимо больницы, возле которой увидел заведённый автомобиль со спецсигналами без водителя. К нему "спонтанно пришла мысль" угнать транспорт, чтобы быстрее добраться домой.
Он сел за руль и поехал. Однако во время движения не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, припаркованной на обочине дороги около одного из частных домов. После аварии угонщик бросил микроавтобус и скрылся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Кроме того, ему грозит административная ответственность за управление машиной без прав.
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