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Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
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Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ
Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ
Компания Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:38
2023-01-11T22:38
в мире
twitter
илон маск
технологии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом. По информации источников, сотрудники Twitter обсуждали продажу некоторых имен пользователей по меньшей мере с декабря. Как пишет издание, инженеры компании обсудили возможность проведения онлайн-аукционов, где люди могут предлагать цену за имена пользователей, являющиеся словами, цифрами или наборами символов, которые следуют за знаком @. Источники добавили, что пока неясно, будет ли Twitter развивать этот проект и затронет ли этот план все имена пользователей или только часть. В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
https://ria.ru/20230107/twitter-1843431146.html
https://ria.ru/20221223/twitter-1840706166.html
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353
60
в мире, twitter, илон маск, технологии
В мире, Twitter, Илон Маск, Технологии
22:38 11.01.2023
 
Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ

NYT: Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей для увеличения доходов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом.
По информации источников, сотрудники Twitter обсуждали продажу некоторых имен пользователей по меньшей мере с декабря.
Twitter - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 23:52
Twitter продолжает сокращать сотрудников, пишут СМИ
Как пишет издание, инженеры компании обсудили возможность проведения онлайн-аукционов, где люди могут предлагать цену за имена пользователей, являющиеся словами, цифрами или наборами символов, которые следуют за знаком @.
Источники добавили, что пока неясно, будет ли Twitter развивать этот проект и затронет ли этот план все имена пользователей или только часть.
В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В миреTwitterИлон МаскТехнологии
 
 
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