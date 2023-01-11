https://ria.ru/20230111/twitter-1844261204.html

Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ

Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023

Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей, сообщили СМИ

Компания Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T22:38

2023-01-11T22:38

2023-01-11T22:38

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илон маск

технологии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом. По информации источников, сотрудники Twitter обсуждали продажу некоторых имен пользователей по меньшей мере с декабря. Как пишет издание, инженеры компании обсудили возможность проведения онлайн-аукционов, где люди могут предлагать цену за имена пользователей, являющиеся словами, цифрами или наборами символов, которые следуют за знаком @. Источники добавили, что пока неясно, будет ли Twitter развивать этот проект и затронет ли этот план все имена пользователей или только часть. В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.

https://ria.ru/20230107/twitter-1843431146.html

https://ria.ru/20221223/twitter-1840706166.html

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в мире, twitter, илон маск, технологии